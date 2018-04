Condividi | S.O. 21:45 L´aula di via Roma approva a voto segreto l´avvio della procedura di incompatibilità per il leghista Christian Solinas e il deputato del Partito democratico Gavino Manca che ancora non hanno esercitato l´opzione fra i due incarichi Coinu in aula, Solinas e Manca non si dimettono



CAGLIARI - L'ex sindaco di Fonni Stefano Coinu entra in Consiglio regionale. Stasera il neo assessore ha giurato in Aula, subentrando al capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis, eletto deputato, che in mattinata, aveva ufficializzato le dimissioni dall'Assemblea sarda. Al suo posto alla presidenza del gruppo vince il braccio di ferro con l'algherese Marco Tedde, Alessandra Zedda.



L'Aula ha anche approvato a voto segreto - con 27 si e 13 no su 40 votanti - l'avvio della procedura, proposta dalla Giunta delle elezioni, per la dichiarazione di incompatibilità dei due consiglieri eletti in Parlamento il 4 marzo scorso e che ancora non hanno esercitato l'opzione fra i due incarichi.



