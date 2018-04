Condividi | M.C. 20:20 Il pilota norvegese, reduce da un ritiro al Rally Otago in Nuova Zelanda, ha annunciato che sarà al via del Rally del Portogallo nel mese di maggio e successivamente del Rally Italia-Sardegna in programma a giugno ad Alghero Wrc, Mads Ostberg al via da Alghero



ALGHERO - Mads Ostberg salirà nuovamente sulla Citroen C3 WRC’17. Dopo averla provata con ottimi risultati e riscontri cronometrici in Svezia, il pilota norvegese, reduce da un ritiro al Rally Otago in Nuova Zelanda, ha annunciato che sarà al via del Rally del Portogallo nel mese di maggio e successivamente del Rally Italia-Sardegna in programma il secondo weekend di giugno ad Alghero.



L'annuncio direttamente dal pilota in un breve video postato sui social. «Sono davvero felice di annunciarvi che correrò al Rally del Portogallo e poi in Sardegna, due rally che amo tantissimo» ha scritto Mads Ostberg.



Correrà con la Citroen C3 WRC plus. «Sono veramente contento di tornare al volante di questa fantastica vettura, già provata e portata in gara in Svezia. Darò il massimo e anche di più per portare a casa, degli ottimi risultati in questi due eventi con la speranza di poter ampliare il programma con il team, magari includendo una quarta gara» ha concluso Ostberg. Commenti ALGHERO - Mads Ostberg salirà nuovamente sulla Citroen C3 WRC’17. Dopo averla provata con ottimi risultati e riscontri cronometrici in Svezia, il pilota norvegese, reduce da un ritiro al Rally Otago in Nuova Zelanda, ha annunciato che sarà al via del Rally del Portogallo nel mese di maggio e successivamente del Rally Italia-Sardegna in programma il secondo weekend di giugno ad Alghero.L'annuncio direttamente dal pilota in un breve video postato sui social. «Sono davvero felice di annunciarvi che correrò al Rally del Portogallo e poi in Sardegna, due rally che amo tantissimo» ha scritto Mads Ostberg.Correrà con la Citroen C3 WRC plus. «Sono veramente contento di tornare al volante di questa fantastica vettura, già provata e portata in gara in Svezia. Darò il massimo e anche di più per portare a casa, degli ottimi risultati in questi due eventi con la speranza di poter ampliare il programma con il team, magari includendo una quarta gara» ha concluso Ostberg.