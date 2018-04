Condividi | M.P. 19:04 Sono stati pubblicati i bandi pubblici per l´assegnazione degli stalli dell´area mercato e per i punti temporanei di somministrazione di alimenti e bevande durante i giorni della Festha Manna Festha Manna: pubblicati bandi chioschi e stalli



PORTO TORRES - Sono stati pubblicati i bandi pubblici per l'assegnazione degli stalli dell'area mercato e per i punti temporanei di somministrazione di alimenti e bevande durante i giorni della Festha Manna. La documentazione, comprensiva della modulistica, puà essere scaricata dalla home page del sito web istituzionale, nella sezione “Concorsi e selezioni”.



La scadenza dei termini è fissata per il 2 maggio. Sono 167 le postazioni messe a bando per i titolari di autorizzazione al commercio, titolari di attività di somministrazione A&B, artisti e produttori di opere del proprio ingegno creativo.



Saranno invece 8 stalli gli stalli per la temporanea somministrazione di alimenti e bevande. Per informazioni sul procedimento e per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il comando di Polizia locale ai numeri 079 5008501 e 079 5008514.