Il Progetto presentato al pubblico



Un’operazione da 45 milioni di euro (fondi pubblici e privati) a costo zero per il Comune, che prevede una serie di interventi: la costruzione di un ristorante, un bar, otto punti di ristoro, sei locali commerciali fronte porto, due locali artigianali e un centro commerciale. Lo stesso progetto sarà presentato al pubblico venerdì 20 aprile alle 18 nella sala Filippo Canu.



Un'iniziativa promossa da Claudio Piras del gruppo "Impresa comune", introdotta da Walter Corrias e moderata da Stefano Caria. Interverrà il presidente della Rete dei Porti, Franco Cuccureddu per parlare della validità del project financing che prevede la realizzazione ex novo di quattro strutture nell'area della Renaredda: si tratta di uno yacht club da 400 metri quadri, una sala mostre con centro iperbarico ampia 1500 metri quadri, un albergo di 14 piani con 150 camere più un ristorante panoramico, un anfiteatro da tremila posti per eventi e spettacoli.