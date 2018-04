Condividi | A.S. 19:00 Cresce l´attesa per inaugurazione del museo "immersivo" dell´Area Marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana che sarà ospitato in alcuni locali di Casa Gioiosa a Tramariglio dove presto ritorneranno anche gli uffici operativi dell´Area Marina. Nel weekend ritorna anche la sagra delle fragole di Sa Segada Teleìa e fragole: emozioni Alghero



ALGHERO - Sarà caratterizzato da due eventi piuttosto attesi ed importanti il quinto weekend di Emozioni di Primavera. Il primo riguarda la tanto attesa inaugurazione del museo "immersivo" dell'Area Marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana che sarà ospitato in alcuni locali di Casa Gioiosa dove presto ritorneranno anche gli uffici operativi dell'Area Marina. L'altro evento invece riguarda una iniziativa ormai consolidata e di richiamo che si svolgerà nella borgata di Sa Segada ossia la Sagra della fragola.



Per quanto riguarda l'inaugurazione del museo dell'Amp di Capo Caccia l'appuntamento è previsto per sabato 21 alle ore 16,30 a Casa Gioiosa. Il museo sarà intitolato a Teleìa. Il nome deriva da una grotta sommersa dell’Area Marina Protetta, presente sul versante ovest di Capo Caccia e a sua volta intitolata ad una delle figlie di Nereo (le nereidi), il cui nome richiama la più grande grotta sommersa d’Europa, posta a breve distanza dalla grotta Telèia. Si tratta di un centro multimediale immersivo, tra i pochi esistenti al mondo, in grado di “immergere” i visitatori nelle immagini spettacolari della natura di Alghero, in particolare in quella dell’area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana, sia parte emersa che sommersa. L’evento invece della Sagra della fragola si svolgerà a Sa Segada domenica.



Il programma prevede tanti appuntamenti a partire dalle 10 con il taglio del nastro inaugurale. Tra dibattiti e momenti ludici e ricreativi si potranno assaggiare e acquistare le fragole del territorio. Saranno inoltre presenti le aziende certificate con il marchio del Parco. A Casa Gioiosa infine saranno attivi e visitabili come di consueto i vari musei e allestimenti e per gli amanti della passeggiate in natura potranno fare escursioni a Monte Timidone o Cala Barca a piedi, in bicicletta o con mezzi elettrici a noleggio. Insomma un altro weekend da non perdere al Parco di Porto Conte.



Ma ecco alcuni dettagli sul Museo dell'Amp di Capo Caccia- Isola Piana. È caratterizzato da tre ambienti distinti: Sala accoglienza e introduzione. È la parte dove si viene introdotti al tema dell’ambiente marino e alla conoscenza del territorio attraverso due schermi touch (uno a parete da 65” e un tavolo touch da 55”) collegati ad un server contenente un sistema intranet con informazioni, foto e video dell’area marina protetta e delle sue attività, ma anche del territorio, con le cose più significative dal punto di vista storico-archeologico e non solo.



Alla sinistra della Sala accoglienza si accede alla Immersive Room: è una stanza di circa 30 mq caratterizzata da proiezioni sulle pareti che partono dal pavimento e raggiungono i 3,40 metri di altezza. Grazie all’azione combinata di 5 proiettori, le immagini riprodurranno praticamente un grande acquario distribuito sulle pareti e contenente le principali specie presenti in AMP, tutte interattive al tatto. Tale interazione consentirà di avere informazioni sintetiche sulla specie scelta dal visitatore che potrà anche individuare la lingua preferita tra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e catalano di Alghero. Saranno anche disponibili alcuni visori di realtà virtuale che consentiranno di sperimentare un’esperienza maggiormente immersiva. Oltre a ciò sarà disponibile per i più piccoli, soprattutto per agevolare le azioni di educazione ambientale condotte con le scuole, un cartone animato inedito realizzato appositamente per l’AMP e basato su una favola scritta da Daniela Scala, naturalista dell’area marina protetta.



C'è poi l’Immersive Tunnel sfrutta lo stesso principio tecnologico già utilizzato per la Immersive Room: attraverso l’azione coordinata di ben 14 proiettori i video potranno essere frazionati, in modo da risultare comunque un'unica grande immagine proiettata su uno schermo che, complessivamente sarà prossimo ai 40 metri di lunghezza per 3,40 di altezza, distribuiti su 3 pareti, ai quali va aggiunto il pavimento per una superficie totale di quasi 200 mq di proiezioni.



Indubbiamente qui sarà la dimensione a fare la differenza e, come suggerisce anche il nome, il tunnel si presente come un corridoio, nel nostro caso lungo circa 17 metri e largo oltre 5, che permetterà di vedere davvero in maniera unica i filmati dell’ambiente marino emerso e sommerso realizzati appositamente con risoluzione 4K. Si avrà la stessa prospettiva di chi ha fatto la ripresa, accompagnati da suoni e musiche diffuse con impianto audio di qualità cinematografica e da profumi che richiamano le fragranze mediterranee. Commenti ALGHERO - Sarà caratterizzato da due eventi piuttosto attesi ed importanti il quinto weekend di Emozioni di Primavera. Il primo riguarda la tanto attesa inaugurazione del museo "immersivo" dell'Area Marina protetta di Capo Caccia - Isola Piana che sarà ospitato in alcuni locali di Casa Gioiosa dove presto ritorneranno anche gli uffici operativi dell'Area Marina. L'altro evento invece riguarda una iniziativa ormai consolidata e di richiamo che si svolgerà nella borgata di Sa Segada ossia la Sagra della fragola.Per quanto riguarda l'inaugurazione del museo dell'Amp di Capo Caccia l'appuntamento è previsto per sabato 21 alle ore 16,30 a Casa Gioiosa. Il museo sarà intitolato a. Il nome deriva da una grotta sommersa dell’Area Marina Protetta, presente sul versante ovest di Capo Caccia e a sua volta intitolata ad una delle figlie di Nereo (le nereidi), il cui nome richiama la più grande grotta sommersa d’Europa, posta a breve distanza dalla grotta Telèia. Si tratta di un centro multimediale immersivo, tra i pochi esistenti al mondo, in grado di “immergere” i visitatori nelle immagini spettacolari della natura di Alghero, in particolare in quella dell’area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana, sia parte emersa che sommersa. L’evento invece della Sagra della fragola si svolgerà a Sa Segada domenica.Il programma prevede tanti appuntamenti a partire dalle 10 con il taglio del nastro inaugurale. Tra dibattiti e momenti ludici e ricreativi si potranno assaggiare e acquistare le fragole del territorio. Saranno inoltre presenti le aziende certificate con il marchio del Parco. A Casa Gioiosa infine saranno attivi e visitabili come di consueto i vari musei e allestimenti e per gli amanti della passeggiate in natura potranno fare escursioni a Monte Timidone o Cala Barca a piedi, in bicicletta o con mezzi elettrici a noleggio. Insomma un altro weekend da non perdere al Parco di Porto Conte.Ma ecco alcuni dettagli sul Museo dell'Amp di Capo Caccia- Isola Piana. È caratterizzato da tre ambienti distinti:. È la parte dove si viene introdotti al tema dell’ambiente marino e alla conoscenza del territorio attraverso due schermi touch (uno a parete da 65” e un tavolo touch da 55”) collegati ad un server contenente un sistema intranet con informazioni, foto e video dell’area marina protetta e delle sue attività, ma anche del territorio, con le cose più significative dal punto di vista storico-archeologico e non solo.Alla sinistra della Sala accoglienza si accede alla: è una stanza di circa 30 mq caratterizzata da proiezioni sulle pareti che partono dal pavimento e raggiungono i 3,40 metri di altezza. Grazie all’azione combinata di 5 proiettori, le immagini riprodurranno praticamente un grande acquario distribuito sulle pareti e contenente le principali specie presenti in AMP, tutte interattive al tatto. Tale interazione consentirà di avere informazioni sintetiche sulla specie scelta dal visitatore che potrà anche individuare la lingua preferita tra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e catalano di Alghero. Saranno anche disponibili alcuni visori di realtà virtuale che consentiranno di sperimentare un’esperienza maggiormente immersiva. Oltre a ciò sarà disponibile per i più piccoli, soprattutto per agevolare le azioni di educazione ambientale condotte con le scuole, un cartone animato inedito realizzato appositamente per l’AMP e basato su una favola scritta da Daniela Scala, naturalista dell’area marina protetta.C'è poi l’sfrutta lo stesso principio tecnologico già utilizzato per la Immersive Room: attraverso l’azione coordinata di ben 14 proiettori i video potranno essere frazionati, in modo da risultare comunque un'unica grande immagine proiettata su uno schermo che, complessivamente sarà prossimo ai 40 metri di lunghezza per 3,40 di altezza, distribuiti su 3 pareti, ai quali va aggiunto il pavimento per una superficie totale di quasi 200 mq di proiezioni.Indubbiamente qui sarà la dimensione a fare la differenza e, come suggerisce anche il nome, il tunnel si presente come un corridoio, nel nostro caso lungo circa 17 metri e largo oltre 5, che permetterà di vedere davvero in maniera unica i filmati dell’ambiente marino emerso e sommerso realizzati appositamente con risoluzione 4K. Si avrà la stessa prospettiva di chi ha fatto la ripresa, accompagnati da suoni e musiche diffuse con impianto audio di qualità cinematografica e da profumi che richiamano le fragranze mediterranee.