Condividi | A.S. 18:40 L´episodio di Gabriele, allontanato dal vicepreside perchè in compagnia del cane-guida, avvenuto nel Liceo Scientifico di Alghero fa il giro delle emittenti nazionali. Così il sindaco promuove un incontro tra tutti i protagonisti e ricorda: Alghero è una città solidale, fraterna e inclusiva Col cane-guida cacciato dal liceo: lunedì l´incontro



ALGHERO - Gabriele Pittalis ha 34 anni (nella foto), è cieco e cammina insieme al suo cane guida, Pasta, un labrador che in molti momenti della giornata gli è assolutamente indispensabile. Qualche giorno fa si trovava nell'androne del Liceo Scientifico di Alghero e cercava informazioni riguardo un corso di informatica per disabili che la scuola dovrebbe presto attivare. Alla vista del cane però, in circostanze non del tutto chiare, il vicepreside Pietro Sanna avrebbe preteso di portare il cane immediatamente fuori dall'edificio.



Da questo momento l'episodio diventa di dominio pubblico, col centralinista Franco Santoro, anche lui non vedente, presidente della sezione di Sassari dell'Unione italiana ciechi, che decide di informare dell'accaduto la stampa, Provveditorato agli studi e Ministro dell'Istruzione. La notizia fa il giro delle emittenti nazionali, da Sky a Studio Aperto, per finire questa mattina sul tg di Rai Uno. Tra accuse e giustificazioni si scaldano gli animi anche sui social.



Tanto che ad intervenire nel tentativo di riportare alla "normalità" tutto è il sindaco Mario Bruno. Parla di Alghero come una città accogliente, dove convivono diversità nel segno dell’inclusione e della solidarietà: «E' una città per tutti, lo ha dimostrato in questi anni e vuole continuare a farlo. Come sono luoghi simbolo dell'accoglienza le scuole, col Liceo Scientifico cittadino in prima fila. In tanti anni di attività ha dimostrato di essere un istituto aperto, inclusivo e innovativo» precisa.



Questa mattina il primo cittadino di Alghero ha potuto parlare con Gabriele, il ragazzo non vedente accompagnato dal cane-guida, e tutti i protagonisti dello spiacevole episodio avvenuto qualche giorno fa, che hanno convenuto ad un incontro chiarificatore programmato per lunedì mattina (alle ore 10) a Porta Terra negli uffici del sindaco. «Mi auguro si concluda tutto con un abbraccio e con la certezza che Alghero continuerà ad essere città solidale, fraterna e inclusiva» ha concluso Mario Bruno. Commenti ALGHERO - Gabriele Pittalis ha 34 anni (), è cieco e cammina insieme al suo cane guida,, un labrador che in molti momenti della giornata gli è assolutamente indispensabile. Qualche giorno fa si trovava nell'androne del Liceo Scientifico di Alghero e cercava informazioni riguardo un corso di informatica per disabili che la scuola dovrebbe presto attivare. Alla vista del cane però, in circostanze non del tutto chiare, il vicepreside Pietro Sanna avrebbe preteso di portare il cane immediatamente fuori dall'edificio.Da questo momento l'episodio diventa di dominio pubblico, col centralinista Franco Santoro, anche lui non vedente, presidente della sezione di Sassari dell'Unione italiana ciechi, che decide di informare dell'accaduto la stampa, Provveditorato agli studi e Ministro dell'Istruzione. La notizia fa il giro delle emittenti nazionali, da Sky a Studio Aperto, per finire questa mattina sul tg di Rai Uno. Tra accuse e giustificazioni si scaldano gli animi anche suiTanto che ad intervenire nel tentativo di riportare alla "normalità" tutto è il sindaco Mario Bruno. Parla di Alghero come una città accogliente, dove convivono diversità nel segno dell’inclusione e della solidarietà: «E' una città per tutti, lo ha dimostrato in questi anni e vuole continuare a farlo. Come sono luoghi simbolo dell'accoglienza le scuole, col Liceo Scientifico cittadino in prima fila. In tanti anni di attività ha dimostrato di essere un istituto aperto, inclusivo e innovativo» precisa.Questa mattina il primo cittadino di Alghero ha potuto parlare con Gabriele, il ragazzo non vedente accompagnato dal cane-guida, e tutti i protagonisti dello spiacevole episodio avvenuto qualche giorno fa, che hanno convenuto ad un incontro chiarificatore programmato per lunedì mattina (alle ore 10) a Porta Terra negli uffici del sindaco. «Mi auguro si concluda tutto con un abbraccio e con la certezza che Alghero continuerà ad essere città solidale, fraterna e inclusiva» ha concluso Mario Bruno.