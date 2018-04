Condividi | Red 22:03 Un decreto riservato quasi esclusivamente alla Misura 10 sulla Difesa del suolo quello firmato lunedì sera dall’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura, che destina alle aziende della Sardegna 5.623.689,85euro per 1346 domande Pagamenti agricoli: 5,6milioni da Agea



CAGLIARI - Un decreto riservato quasi esclusivamente alla Misura 10 sulla Difesa del suolo quello firmato lunedì sera dall’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura, che destina alle aziende della Sardegna 5.623.689,85euro per 1346 domande. Con il decreto 155, 5.613.346,14euro interessano 1343 pratiche sulla Difesa del suolo, mentre per tre domande sulla Misura 13 dell’Indennità compensativa per le zone montane o svantaggiate vanno 10.343,71euro.



Dal primo gennaio 2016, inizio in tutta Italia dei pagamenti sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sono stati erogati per le aziende agricole sarde 327.564.567,65euro, che corrispondono a quasi il 25percento di tutta la programmazione agricola, dove la Sardegna dispone di un fondo di circa 1,308miliardi. Gli aiuti destinati al mondo delle campagne isolano, così come previsto per le altre regioni d'Italia e dell'Unione europea, è cofinanziato al 48percento da risorse stanziate da Bruxelles, al 36,4percento da economie nazionali e per il 15,6percento dalla Regione autonoma della Sardegna.