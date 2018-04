Condividi | Red 23:02 All´internazionale Open Tori di Wavre, due medaglie d´oro ed una di bronzo per il Centro sportivo sassarese. Hanno conquistato il podio Marco Battino, Mario Piu e Mattia Saiu Judo: Guido Sieni protagonista in Belgio



SASSARI - Trasferta vincente per il Centro sportivo “Guido Sieni” di Sassari, che torna da Wavre, cittadella della provincia vallona in Belgio, con due primi posti ed una terza piazza. Al loro esordio in un torneo internazionale, i ragazzi allenati da Stefano Urgeghe hanno dimostrato di possedere la giusta grinta per affrontare coetanei con un numero maggiore di incontri sulle spalle. Sui tatami della 15esima edizione dell'Open Tori, nel centro sportivo di Wavre, sono scesi per la categoria Cadetti Carlo Fusco (66chilogrammi) e Marco Battino (60chilogrami). Per la categoria Juniores, invece, Mario Piu (60chilogrammi), Mattia Saiu (66chilogrammi), Andrea Spano, Matteo Virgilio e Martina Piu.



Il torneo internazionale ha messo assieme una dozzina di Paesi, tra i quali Belgio, Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Spagna, Lussemburgo ed Inghilterra, mentre sui tatami sono scesi circa 150 club per oltre mille atleti. A salire sul gradino più alto del podio, il promettente Battino che, con la medaglia d'oro al prestigioso torneo vallone, conferma la sua striscia positiva che da ottobre 2017 lo vede protagonista nei maggiori tornei del circuito nazionale. Per il giovane sassarese, sabato 28 e domenica 29 aprile, sarà già tempo di un altro impegno internazionale, perché sarà impegnato a Budapest con la rappresentativa regionale per la 31esima “Budapest cup international judo competition & camp”. La seconda medaglia d'oro è arrivata tra gli Juniores con Mario Piu che, nella due giorni belga, si è misurato in una categoria estremamente affollata.



