Domenica, escursione a Punta del Gallo

ALGHERO - Domenica 22 aprile, la coop.Exploralghero, nell'ambito della rassegna Emozioni di primavera 2018, vi propone una nuova escursione verso la falesia di Punta della Guixera. Si tratta di un percorso escursionistico lungo le piste forestali ed i sentieri della riserva faunistica di Prigionette. Il percorso parte dall'ingresso della foresta demaniale e si sviluppa nella fascia a pineta di Monte Timidone e di canale Barinaldo, da qui sale per un'antica fascia forestale prima ed un sentiero militare poi che portano al suggestivo panorama sulla falesia di Punta del Gallo, che si affaccia davanti a Punta Guixera. Qui, tra i ruderi di edifici e postazioni della Seconda guerra mondiale, lo sguardo può spaziare dalle alte falesie di Punta Cristallo alle calette dalle caratteristiche rocce violacee di Porticciolo e verso il paesaggio lunare di Cala Viola, fin sui promontori che chiudono la spiaggia di Porto Ferro.



Il percorso proposto ha una lunghezza di circa 8chilometri, tra andata e ritorno, si estende su terreno accidentato e sconnesso ed affronta una pendenza massima del 30percento in alcuni tratti. L'escursione è di livello “Ee”, ha durata di circa 5ore ed è rivolta ad escursionisti abituati a lunghe camminate. Sono necessari: scarpe da trekking, un abbigliamento adatto alla stagione ed una buona riserva di acqua. Gli organizzatori consigliano di portare un pranzo al sacco, che consumeremo a metà percorso e dei binocoli. L'escursione è rivolta ad un numero massimo di trenta partecipanti pertanto si rende necessaria la prenotazione.



Exploralghero raccomanda tutti i partecipanti di considerare bene le informazioni sulla difficoltà del percorso ed equipaggiamento richiesto, prima di prenotare. Inoltre, si riserva di annullare l'escursione se le condizioni meteo non saranno ottimali e se non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. Il ritrovo è previsto alle 9.15, all'ingresso della riserva faunistica le Prigionette, mentre la partenza è fissata un quarto d'ora dopo. Il rientro è invece previsto per le 15. Il prezzo per l' escursione è di 15euro a persona. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 331/3400862 e 079/942111 (dalle 9 alle 18, dal lunedì al sabato) o inviando una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it.