Una beffa crudele con effetti imprevedibili nella piece di Francis Veber, in tournée nell´Isola sotto le insegne del Cedac nella mise en scène firmata da Nicola Pistoia e Paolo Triestino, protagonisti accanto a Simone Colombari, Maurizio D´Agostino, Loredana Piedimonte e Silvia Degrandi, per una pungente satira della società tra vizi privati e pubbliche virtù. La commedia debutterà domani al Teatro Civico di Alghero, per approdare venerdì al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, sabato all´Auditorium comunale di Arzachena e domenica al Teatro Comunale di San Gavino Monreale Teatro: La cena dei cretini apparecchiata ad Alghero



ALGHERO - Ironia in scena con “La cena dei cretini”, di Francis Veber, divertente e cattivissima commedia su un singolare “gioco di società”, che sbarca nell'Isola nella versione di Nicola Pistoia e Paolo Triestino, in cartellone domani, giovedì 19 aprile, al Teatro Civico di Alghero; venerdì 20, al Teatro del Carmine di Tempio Pausania; sabato 21, all'Auditorium comunale diArzachena; domenica 22, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, per la Stagione di prosa 2017-18, organizzata dal Cedac nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Tutti gli spettacoli sono in programma alle 21.



Uno spietato affresco della (buona) borghesia tra vizi e (rare) virtù con la scoppiettante pièce firmata dal drammaturgo e regista francese (che ne ha tratto anche una riuscita versione cinematografica, seguita dal remake “A cena con un cretino”-“Dinner for Schmucks”, con la regia di Jay Roach), incentrata sulla figura “emblematica” del “cretino”, un uomo ingenuo e sempliciotto, maldestro e particolarmente incline alla “gaffe”, bersaglio ideale per il gruppo di amici che si divertono a farsi beffe dei propri ospiti, in una sorta di gara in cui vince chi ha portato con se il migliore (o peggiore) “cretino”. Il singolare passatempo escogitato da alcuni esponenti dell'alta società ha però degli inattesi “effetti collaterali” per uno degli artefici che, in seguito ad una serie di sfortunate circostanze, si trova costretto a trascorrere la serata in un impegnativo tête-à-tête con l'ignara vittima dell'atroce scherzo, con conseguenze catastrofiche proprio a causa delle iniziative che costui intraprende con le “migliori intenzioni”, rischiando però di rovinargli la vita.



Sotto i riflettori, accanto a Pistoia e Triestino, che interpretano i due protagonisti, o meglio “antagonisti” e firmano anche la regia, l'affiatata compagnia formata da Simone Colombari, Maurizio D'Agostino, Loredana Piedimonte e Silvia Degrandi, che interpretano una serie di figure spesso caricaturali e grottesche, tra situazioni imbarazzanti e rivelazioni pericolose, gags e coupes de théâtre. La vicenda si svolge nella dimensione quasi claustrofobica di una dimora elegante se non lussuosa in cui “carnefice” e “vittima”, in un inusitato capovolgimento di ruoli, si ritrovano quasi “prigionieri” di una finzione, sapientemente evocata dalle scenografie di Giulia Romanelli, con i costumi di Lucrezia Farinella ed il disegno luci di Luca Palmieri, che sottolineano il carattere dei personaggi e le diverse temperature emotive nell'incalzare degli eventi.



