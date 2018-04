Condividi | Red 12:21 Tutto pronto per la prima edizione della manifestazione enogastronomica, che nel week-end coinvolgerà tutte le attività di somministrazione del centro città, tra cui ristoranti, vinerie, pub e café. Sabato 21 e domenica 22 aprile, degustazioni itineranti per le vie del centro storico, che per l´occasione sarà diviso in otto zone Le Vie del Ví nel centro storico di Alghero



ALGHERO – Le “Vie del Vì” non è semplicemente una degustazione di vini, ma il connubio indissolubile tra la cultura enologica del territorio circostante la città di Alghero e la sua storia, le sue tradizioni ed il prezioso rapporto tra la città stessa e la campagna circostante. In un periodo storico nel quale l’enogastronomia e la demo-etno-antropologia rappresentano le discipline fondamentali che studiano l’uomo dal punto di vista sociale e culturale, questa manifestazione si propone come mezzo per la diffusione e la fruizione di questi beni, arricchendo e modernizzando il settore turistico con lo scopo di renderlo fiore all’occhiello e comparto trainante dell’economia regionale.



Il centro storico, diviso in otto zone ognuna contrassegnata da un diverso colore, ospiterà otto aziende vinicole del territorio le quali, grazie all'adesione di diversi bar, ristoranti, pubs e vinerie, faranno conoscere i propri prodotti. All’interno di ciascuna zona, i ristoranti dedicheranno un piatto abbinato ai vini della cantina assegnata. Ogni zona, abbellita con bottiglie, botti e fiori in perfetta sintonia con il tema dell’evento, sarà animata da spettacoli musicali che si terranno nelle varie vie e piazzette pubbliche. Previsto anche un servizio di baby-parking nella Torre San Giovanni ed una zona allattamento. Per partecipare alla degustazione sarà possibile acquistare nelle casse presenti un carnet dal costo di 20euro, che comprenderà la tracolla con il bicchiere personalizzato, una cartina/mappa del centro storico dove verranno segnalati i vari locali che hanno aderito alla manifestazione ed un coupon comprendente otto ticket, uno per ogni cantina, con i quali poter degustare un vino di eccellenza di ogni azienda aderente (punti di ritiro a Lo Quarter ed in Piazza Civica).



