Cittadini attivi: chiamata all´impegno ad Alghero

ALGHERO - Sta riscuotendo grande interesse la chiamata all'impegno “civico” dell'Amministrazione comunale di Alghero rivolta a cittadini e residenti sensibili alla cura ed al rispetto degli spazi pubblici e dei beni comuni. Con la riapertura dei termini e la pubblicazione della modulistica per l'adesione alla terza annualità del progetto sperimentale di “Cittadinanza attiva”, c'è tempo fino a martedì 24 aprile per presentare le nuove candidature per tutti quei cittadini che intendono collaborare fattivamente al rispetto del patrimonio pubblico.



Ad ogni cittadino attivo verrà ridotto fino al 50percento il tributo della Tassa sui rifiuti, con la possibilità di attivare progetti di arredo urbano mediante riuso e riciclo, concorrendo all'esenzione totale dell'imposta comunale. Progetto aperto anche alle associazioni culturali ed ai gruppi sportivi, per i quali è previsto l'abbattimento della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il progetto attivato nel 2016 dall'Amministrazione comunale ha via via coinvolto un numero sempre maggiore di cittadini, desiderosi di contribuire alla cura e al decoro della propria città.



