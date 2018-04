Condividi | A.S. 10:00 Si tratta di un Admiral di 40 metri ormeggiato dalla sera di lunedì nella banchina del porto turistico della città di Alghero. Un vero e proprio palazzo galleggiante che ha destato la curiosità di molti passanti Giraud, in porto il primo mega-yacht dell´estate



ALGHERO - Non poteva certamente passare inosservato il primo yacht della stagione turistica estiva nella Riviera del Corallo. Si tratta di un Admiral di 40 metri ormeggiato dalla sera di lunedì nella banchina del porto turistico della città di Alghero.



Il Giraud è un vero e proprio palazzo galleggiante che ha destato la curiosità di molti passanti. In precedenza chiamato "Cacos V", è stato costruito nel 2013 ottenendo il titolo del più grande volume interno di uno yacht di 40 metri e il più silenzioso yacht a motore del mondo.



Ha 5 cabine extra-lusso per un totale di 11 ospiti più 9 uomini di equipaggio. Tra i confort, la grande vasca idromassaggio sulla terrazza solarium e ampie zone relax. "Abbordabile" anche il noleggio alla carta, per una settimana il Giraud ha un costo base di 180mila euro.