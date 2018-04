Condividi | Red 10:33 L’Anpi di Alghero, in collaborazione con il Coordinamento antifascista algherese e con l’associazione “Madri per Roma città aperta” promuove per venerdì mattina, nell´auditorium dell´Ipia, un incontro con studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città Le Madri di Roma dagli studenti algheresi



ALGHERO - L’Anpi di Alghero, in collaborazione con il Coordinamento antifascista algherese e con l’associazione “Madri per Roma città aperta” promuove per venerdì 20 aprile, dalle 11 alle 13, nell’auditorium dell’Ipia, in Via Don Minzoni, un incontro tra alcune rappresentati di “Madri per Roma città aperta” e le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città.



Scopo dell’iniziativa è promuovere nelle nuove generazioni la consapevolezza dei valori di uguaglianza, libertà e solidarietà tra tutti gli individui, contenuti nei principi fondamentali della Costituzione italiana.



Nell'occasione, assumeranno grande rilievo i temi dell'uguaglianza e della non discriminazione, il rifiuto del razzismo e della xenofobia, proposti dalle "Madri per Roma città aperta". Temi che l'associazione romana, nel suo decimo anniversario, propone in tutta Italia, dialogando prioritariamente con le giovani generazioni.