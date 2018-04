Condividi | Red 9:08 In occasione dei suoi undici anni, l´associazione escursionista e culturale organizza la Passejada per la llengua, un appuntamento annuale dedicato alla tutela del territorio e la sua caratteristica toponomastica Domenica, festa per il Centre excursionista de l´Alguer



ALGHERO - In occasione degli undici anni del Centre excursionista de l'Alguer, l'associazione escursionista e culturale organizza la Passejada per la llengua, un appuntamento annuale dedicato alla tutela del territorio e la sua caratteristica toponomastica. Quest'anno, l'appuntamento è fissato per domenica 22 aprile ed il programma prevede un'escursione da Port Agre a Punta del Lliri, che prende il nome dal giglio marittimo (Pancratium marittimum), in fiore in questo periodo.



L'attività si concluderà nel tardo pomeriggio, con un brindisi in cui i protagonisti saranno i vini della Cantina sociale di Santa Maria la Palma, che patrocina la manifestazione. Il trekking è gratuito, aperto a tutti, ma è obbligatoria l'assicurazione giornaliera, al costo di 2euro.



Per attivarla, bisogna inviare nome, cognome, data e luogo di nascita entro domani, giovedì 19, all'indirizzo web cealguer@gmail.com. Gli organizzatori ricordano ai partecipanti di indossare scarpe da trekking e di portare acqua e pranzo al sacco. Commenti ALGHERO - In occasione degli undici anni del Centre excursionista de l'Alguer, l'associazione escursionista e culturale organizza la Passejada per la llengua, un appuntamento annuale dedicato alla tutela del territorio e la sua caratteristica toponomastica. Quest'anno, l'appuntamento è fissato per domenica 22 aprile ed il programma prevede un'escursione da Port Agre a Punta del Lliri, che prende il nome dal giglio marittimo (Pancratium marittimum), in fiore in questo periodo.L'attività si concluderà nel tardo pomeriggio, con un brindisi in cui i protagonisti saranno i vini della Cantina sociale di Santa Maria la Palma, che patrocina la manifestazione. Il trekking è gratuito, aperto a tutti, ma è obbligatoria l'assicurazione giornaliera, al costo di 2euro.Per attivarla, bisogna inviare nome, cognome, data e luogo di nascita entro domani, giovedì 19, all'indirizzo web cealguer@gmail.com. Gli organizzatori ricordano ai partecipanti di indossare scarpe da trekking e di portare acqua e pranzo al sacco.