L´artista porta in scena "Profumo di donna", dal romanzo "Il buio e il miele" di Giovanni Arpino (con adattamento di Pino Tierno). L´attore (che firma anche la regia) interpreta il burbero capitano, reso indimenticabile da Vittorio Gassman nel celebre film di Dino Risi (poi ripreso da Al Pacino nel remake "Scent of a woman), in tournée in Sardegna per la Stagione di prosa del Cedac da oggi tra Lanusei, Olbia, Sassari e Paulilatino Teatro: Massimo Venturiello sui palchi dell´Isola



LANUSEI - Un dramma della solitudine tra amarezza ed ironia per “Profumo di donna”, dal romanzo “Il buio e il miele” di Giovanni Arpino: Massimo Venturiello interpreta il protagonista (ruolo reso celebre da uno straordinario Vittorio Gassman nel film di Dino Risi e nel remake “Scent of a woman” di Martin Brest, con Al Pacino) e firma la regia della pièce in tournée nell'Isola sotto le insegne del Cedac, per la Stagione di Prosa 2017-18, nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Dopo il debutto, in prima regionale, oggi (mercoledì), al Teatro Tonio Dei di Lanusei, lo spettacolo sarà in cartellone domani, giovedì 19 aprile, al CineTeatro Olbia di Olbia, venerdì 20, al Teatro Comunale di Sassari e sabato 21, al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino, per un intrigante percorso, quasi una “iniziazione” alla complessità dell'esistenza, al di là del bene e del male. Tutti gli spettacoli sono in programma alle 21.



Un capitano in pensione, cieco a causa di un'esplosione, decide di andare a trovare un amico anche lui non vedente, accompagnato da un giovane soldato in licenza premio: uomo dal temperamento duro ed irascibile, ma non privo di humour, irresistibile seduttore l'ufficiale rivelerà la propria fragilità ed i propri intimi tormenti solo alla fine, con la fatidica caduta delle maschere. Viaggio attraverso l'Italia, da nord a sud, per il rude ed autoritario capitano ed il suo occasionale compagno, tra incontri significativi lungo un itinerario prestabilito verso un finale idealmente già scritto: il cinismo e l'aggressività del protagonista, la sua vitalità ed energia, il suo comportamento spesso sopra e righe celano il male di vivere, in un equilibrio tra sentimenti contrastanti che si trasforma in magistrale prova d'attore.



Sotto i riflettori, accanto a Venturiello, un affiatato cast che comprende (in ordine alfabetico) Irma Ciaramella, Camillo Grassi, Andrea Monno, Claudia Portale, Sara Scotto Di Luzio e Franco Silvestri. Le scenografie sono di Alessandro Chiti, i costumi di Sabrina Chiocchio e le musiche di Germano Mazzocchetti, con light design di Umile Vainieri ed adattamento del testo di Pino Tierno, mentre la voce dei brani cantati è di Tosca (produzione Società per attori).



