Condividi | Alberto Zanetti 17:04 L'opinione di Alberto Zanetti Tempo scaduto, un candidato o le primarie



A quasi un anno dalle prossime elezioni comunali i partiti dell'area moderata cercano di organizzarsi sviluppando un lavoro che possa trovare risposte positive ed adeguate per tutte le componenti del Centrodestra.

Pur rilevando sicura univocità su programmi, contenuti, priorità, che siano di impegno per tutte le forze politiche, non possiamo non rilevare come, la pur legittima volontà delle stesse, nel proporre un proprio candidato a sindaco, possa portare ancora e per l'ennesima volta ad incontri sterili, inutili, poco chiari e definitivi sulla scelta del candidato a sindaco. Noi Riformatori ritenendo dignitosamente legittimo ogni nome sin qui appena sussurrato, non possiamo non ribadire come ciò che dobbiamo evitare è arrivare all'ultima settimana utile senza un candidato certo.



La città ha bisogno di conoscere per tempo, attraverso una continua e quotidiana azione di tutte le forze politiche convergenti ad un progetto, il "prescelto" per guidare la città. Appunto per questo riteniamo imprescindibile e di sostanziale importanza scegliere da subito una figura che sia garante ed apprezzata da tutto il polo moderato. Se così non fosse, se non ci fosse una universale condivisione, se non si dovesse per tempo arrivare a condividere, tutti, una persona di alto profilo, allora saremo costretti a seguire la via delle primarie (da noi per primi caldeggiata), ed attraverso la consultazione delle stesse, accettare senza se, senza ma, il candidato maggiormente votato, che dovrà essere espressione di tutti coloro che parteciperebbero alle stesse.



Questo è l'auspicio che noi sommessamente rivolgiamo a tutti coloro che serenamente, senza infingimenti o peggio accordi in altre stanze (come già accaduto in passato) vogliano arrivare a riconquistare dopo anni di ritardo la guida politica della città di Alghero. Certi che il tempo degli attendismi, della poca chiarezza siano finiti e appartenenti ad una vecchia politica, a tal fine con rinnovato impegno proporremo alle forze interessate un cronoprogramma stringente funzionale a quanto auspicato.



*Riformatori Sardi di Alghero Commenti