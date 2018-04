Condividi | Red 20:02 Domani mattina, nella sala consiliare del Comune di Sennori, si svolgerà l´iniziativa organizzata dal Centro per l´udito Giornata dell’udito: test gratuiti per tutti



SENNORI - Domani, mercoledì 18 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, nella sala consiliare del Comune di Sennori, si svolgerà la “Giornata dell’udito”, iniziativa organizzata dal Centro per l’udito, società con sede legale a Brescia e sede operativa ad Oristano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per tutta la mattina, personale specializzato munito di attrezzature altamente professionali, sarà a disposizione dei cittadini, che potranno sottoporsi gratuitamente ai test sull'udito.



L'obiettivo della manifestazione è quello di aumentare il livello di conoscenza delle opportunità di prevenzione e di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento. Infatti, più di un milione di italiani soffre di una qualche forma di calo dell'udito, soprattutto dopo i cinquant'anni, e gli specialisti sostengono che tale incidenza è destinata ad aumentare.