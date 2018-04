Condividi | Red 19:39 Si è conclusa con grandissimo successo la prima edizione della manifestazione tenutasi nel fine settimana nelle sale del Caesar’s Hotel di Cagliari. Nelle tavole rotonde, si sono affrontate tematiche attualissime e di estremo interesse Food Boot Camp: un successo a Cagliari



CAGLIARI - Si è conclusa con grandissimo successo la prima edizione di Strada food bootcamp, tenutasi nel fine settimana nelle sale del Caesar’s Hotel di Cagliari. Produttori artigianali, ristoratori, consulenti digitali ed organizzatori di eventi hanno assistito attivamente ai contributi dei trainer che si sono alternati per offrire loro due giornate molto intense: Stefania Salvatore (trainer e digital consultant di Axèlero), Andrea Giacomin (food designer di HungryforMilano), Maurizio Battelli (primario di neuro marketing) ed Armando Paparozzi (trainer di Axèlero).



Qual è stata la chiave del successo di questo evento? Una formula totalmente nuova di fare formazione, che nella prima giornata ha erogato la parte teorica e nella seconda i partecipanti hanno potuto fare esercizi concreti, oltre a ricevere consulenze, mirate alle loro aziende. Nelle tavole rotonde, si sono affrontate tematiche attualissime e di estremo interesse.



