SASSARI - Si è aperta oggi (martedì) la 15esima edizione delle “Giornate dell'orientamento dell'Università degli studi di Sassari #scelgouniss”, manifestazione organizzata per accogliere le future matricole. Anche quest'anno, il luogo di svolgimento è il Complesso didattico scientifico di Via Vienna dove, fino a giovedì 19 aprile, tra le 9 e le 14, i Dipartimenti dell'Ateneo metteranno in mostra i corsi, i servizi, le attività di ricerca, gli sbocchi professionali, le carriere e tutte le indicazioni utili per scegliere il percorso universitario. Un percorso che da quest'anno all'Università di Sassari è diventato ancora più ricco, grazie all'attivazione di quattro nuovi corsi di laurea: il corso di laurea in “Ingegneria informatica”, il corso triennale professionalizzante in “Gestione energetica e sicurezza”, la laurea magistrale in “Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari”, il corso internazionale in“Wildlife management, conservation, and control”. È prevista la partecipazione di circa 4mila ragazze e ragazzi delle classi terze, quarte e quinte di tutte le province sarde, provenienti da oltre quaranta Istituti di Istruzione secondaria. Tra le altre, saranno rappresentate le città di Carbonia, Decimomannu e San Gavino Monreale.



Come di consueto, le giornate saranno animate dalla presenza degli stand informativi dei Dipartimenti dell'Ateneo, che hanno preparato una serie di eventi collaterali: presentazione dei corsi di laurea, simulazioni dei test di accesso ai corsi a numero programmato, testimonianze di studenti già immatricolati, lezioni dimostrative, visite ai laboratori e piccole sperimentazioni per testare da vicino le proprie passioni ed inclinazioni. Sul sito internet dell'Uniss è disponibile il calendario delle attività proposte. L'Università di Sassari propone per l'anno accademico 2018/19 cinquantasei corsi di laurea (ventinove triennali, ventisette magistrali, di cui sei a ciclo unico), di cui cinque internazionali: Economia (con l'Università di Bordeaux), Scienze chimiche (assieme all'università di Wroclaw), Architettura (con Lisbona e Alcalà de Henares) e Pianificazione, politiche per la città, l'ambiente ed il paesaggio (con Barcellona, Girona e Lisbona), il nuovo corso in Wildlife management erogato totalmente in lingua inglese.



Questa mattina, in apertura della manifestazione, nella Biblioteca del polo di Via Vienna, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle “Giornate dell'Orientamento 2018-#scelgouniss” e dell'offerta formativa. Oltre al rettore Massimo Carpinelli, sono intervenuti la delegata rettorale all'Orientamento ed alla didattica Rossella Speranza Filigheddu ed il delegato rettorale al Polo universitario penitenziario Emmanuele Farris. «Abbiamo dato una risposta alle esigenze del territorio, che chiede più figure professionali esperte di nuove tecnologie, specialmente ingegneri informatici – ha dichiarato Carpinelli – Un altro capitolo è quello dei corsi immediatamente professionalizzanti, una strada che abbiamo intrapreso tra i pochi atenei in Italia». Il rettore ha poi annunciato di voler potenziare i servizi agli studenti, estendendo il tempo di fruizione di spazi più numerosi e accoglienti.



