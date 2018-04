Condividi | Red 17:24 Avvio in salita per la compagine algherese nel campionato nazionale di serie B di baseball. Sul diamante Simone Scarpelli di Grosseto, la Red Jack vince le due gare per 9-6 e per 17-3 (manifesta superiorità al settimo inning) Catalana: doppio ko in Toscana



ALGHERO - Inizia con il piede sbagliato il cammino della matricola Catalana Alghero nel girone D del campionato nazionale di serie B nazionale di baseball. Domenica, la squadra guidata dal duo Contini-Brito, reduce dalla prima giornata in riposo, è stata superata in entrambe le partite dalla Red Jack, sul diamante “Simone Scarpelli” di Grosseto. Formazione, quella toscana, con la quale gli algheresi avevano giocato la finale play-off a conclusione della stagione 2017 vincendo solo una gara delle quattro disputate.



Nella prima sfida, persa 9-6, la Catalana si è portata in vantaggio sullo 0-2, grazie alle buone prestazioni offensive di Contini, Adelmi, Zidda e Brito ed all’ottimo lavoro sul monte di lancio di Leonardo D’Amico. La partita si è protratta con un sostanziale equilibrio fino al quinto inning, quando i biancoblu hanno confezionato troppi errori difensivi ed i toscani hanno iniziato ad essere molto incisivi in attacco sui lanci di Yovany D’Amico, subentrato al fratello. Sul parziale di 9-3, gli algheresi hanno avanzato una piccola rimonta, riuscendo ad accorciare a 3 lunghezze le distanze, ma nulla di più. Da segnalare anche l’infortunio del quarto battitore in line-up, Brito, costretto a lasciare il posto, quasi subito, al giovane Casu.



La seconda gara, giocata dopo 30' dalla conclusione della prima, ha visto salire in pedana Contini che, dopo un buon avvio, ha subito varie valide, sostituito da Meloni e successivamente da Piras, Casu e Zicchittu. La Catalana, nel secondo incontro, ha sicuramente espresso poca motivazione e concretezza in battuta con solo due battitori a referto (Adelmi e Meloni), contro i nove dei Red Jack. La partita si è quindi chiusa al settimo inning, per manifesta superiorità dei toscani autori di 17punti contro i 3 degli algheresi.



Non ci si aspettava sicuramente un avvio in salita e privo di soddisfazioni, ma ora i ragazzi di Contini e Brito sono chiamati a cancellare la prestazione negativa e concentrarsi immediatamente sulla sfida casalinga (sedici anni dopo l’ultimo campionato di serie B) contro l’A’s Latina baseball. I due incontri, che si giocheranno domenica 22 aprile sul diamante di Via Emilia, ad Alghero, si disputeranno alle 11 ed alle 14.30 (o comunque dopo 30' dalla conclusione di Gara1).



La classifica: Lupi Roma (4vinte/0perse) 1000; Fiorentina (3/1) 750; A's Latina (2/2) 500; Red Jack (2/2) 500; Livorno (2/2) 500; Lazio Bsl (1/1) 500; Cali Roma Sprint 24 (1/3) 250; Wiplanet Montefiascone (1/3) 250; Catalana Alghero (0/2) 0.