Piani urbanistici: convegno ad Alghero

Venerdì pomeriggio, nella Sala convegni di San Francesco, Legambiente propone l´incontro intitolato "L´infinito cammino dei piani urbanistici in attesa di una legge urbanistica innovativa"



ALGHERO - Venerdì 20 aprile, alle 16.30, nella Sala convegni di San Francesco, in Via Carlo Alberto, ad Alghero, Legambiente porpone l'incontro intitolato “L'infinito cammino dei piani urbanistici in attesa di una legge urbanistica innovativa”. L'incontro è promosso in occasione dell'Earth day 2018, che celebra la Giornata mondiale della terra.



Sarà il presidente della locale Legambiente Roberto Barbieri a moderare il convegno su “Il caso Alghero”. Alghero è un emblematico esempio dei tanti Comuni della Sardegna ancora dotati di programma di fabbricazione, espressione di una visione superata di gestione del territorio poco attenta alla tutela del paesaggio. Comuni che devono adeguare imperativamente i propri strumenti di pianificazione agli indirizzi del Ppr.



La relazione introduttiva sarà affidata al presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Sardegna Vincenzo Tiana. Seguiranno gli interventi di Luciano Deriu (Legambiente Alghero), Alessandro Balzani (assessore all'Urbanistica del Comune di Alghero), Antonio Diana (sindaco di Stintino), Nicola Sanna (primo cittadino di Sassari), Paolo Manca (presidente Federalberghi Sardegna), Cristiano Erriu (assessore regionale dell'Urbanistica), l'architetto Tore Frulio, Michele Carrus (segretario regionale Cgil). Le conclusioni saranno invece affidate al vicepresidente nazionale di Legambiente Edoardo Zanchini. L'incontro è aperto a tutti.