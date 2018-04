Condividi | Red 14:03 Nei giorni scorsi, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza ha arrestato due giovani del posto ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Lanusei: due spacciatori in manette



LANUSEI - Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanusei ha arrestato due giovani del posto ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, di 22 e 29 anni, entrambi già noti alle Forze dell'ordine, sono stati controllati dalla Polizia di Stato nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, disposti ed intensificati nel territorio dell’Ogliastra dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, per scongiurare il consumo e lo spaccio di stupefacenti tra i giovanissimi.



Nel caso specifico, la perquisizione personale su uno di due ha consentito di trovare tre involucri contenenti sostanza stupefacente, di tipo cannabinoide, del peso totale di 2,15grammi e la somma di 15euro, quale provento della precedente cessione a terzi. Le informazioni acquisite dagli operanti nell’espletamento delle attività di polizia giudiziaria hanno permesso di ricostruire le modalità operative degli arrestati. Il controllato utilizzava l’abitazione dell’altro denunciato, peraltro parente, quale base di appoggio per le sue attività illecite.



La perquisizione domiciliare, estesa a quello stabile, ha consentito di trovare altra marijuana, in parte suddivisa in quarantacinque dosi, pronte per lo spaccio, per complessivi 144,3grammi, oltre ai bilancini di precisione al materiale necessario per la sua lavorazione ed il confezionamento. Espletate le formalità di rito, i due pregiudicati sono stati accompagnati nella Casa circondariale di Lanusei, messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto.