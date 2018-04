Condividi | Red 13:14 Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Tenenza di Palau, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di finanza di Olbia, hanno arrestato un 23enne residente a Cagliari, trovato in possesso di 100grammi di hashish e di alcuni grammi di marijuana Da Cagliari a Santa Teresa con un etto di hashish



SANTA TERESA DI GALLURA - Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Tenenza di Palau, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di finanza di Olbia, hanno arrestato un 23enne residente a Cagliari, trovato in possesso di 100grammi di hashish e di alcuni grammi di marijuana. In particolare, i militari, nel corso di un’attività di controllo a Santa Teresa di Gallura,alla fermata degli autobus provenienti da Cagliari, decidevano di procedere al controllo di un giovane sceso dall’autobus ed immediatamente segnalato da Zatto e Eter, i pastori tedeschi addestrati per la ricerca dello stupefacente.



Considerata la segnalazione dei cani antidroga, i finanzieri effettuavano una perquisizione personale, attività che consentiva di rinvenire un panetto da 100grammi di hashish ed alcuni grammi di marijuana. Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto e trattenuto nella caserma di Olbia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tempio Pausania.



L'operazione si inserisce nell'ambito del contrasto quotidiano al traffico di droga messo in atto dalle Fiamme gialle galluresi che, grazie alle proprie unità cinofile, hanno proceduto, dall'inizio dell'anno, alla denuncia all'Autorità giudiziaria di otto persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed alla segnalazione per uso personale di ventitrée persone alle Prefetture competenti.