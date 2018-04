Condividi | M.P. 23:53 L´amministrazione comunica che, contrariamente a quanto pubblicato su una pagina Facebook in merito all´istituzione di una presunta tassa sugli animali domestici, non corrisponde al vero che il Comune abbia istituito la succitata imposta Wheeler: «nessuna tassa sugli animali domestici»



PORTO TORRES - L'amministrazione comunica che, contrariamente a quanto pubblicato su una pagina Facebook in merito all'istituzione di una presunta tassa sugli animali domestici, non corrisponde al vero che il Comune abbia istituito la succitata imposta, così come non corrisponde al vero l'approvazione di una presunta delibera ad oggetto "Icad, n. 185 del 13.04.2018", citata sui social network.



«Una comunicazione dovuta - commenta il sindaco Sean Wheeler - anche per invitare tutti a esaminare con attenzione la veridicità delle notizie diffuse da ormai note pagine di disinformazione su Facebook, che hanno il solo obiettivo di destabilizzare i cittadini e l'amministrazione comunale».