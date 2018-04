Condividi | Red 10:38 Con il “Trofeo Nuova capolino-sesto Memorial Rag. Guglielmo Capolino”, domenica 22 aprile inizia il Vento de l´Alguer, il campionato di vela organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega navale italiana Al via Vento de l´Alguer 2018



ALGHERO - Con il “Trofeo Nuova capolino-sesto Memorial Rag. Guglielmo Capolino”, domenica 22 aprile inizia il Vento de l'Alguer, il campionato di vela organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega navale italiana. Nell’edizione 2018, ai premi di ciascuna delle sette regate in calendario ed al podio finale, ogni equipaggio aggiungerà l’importante obiettivo della qualificazione al Campionato Orc 2018 di Sardegna, programmato da giovedì 1 a domenica 4 novembre nella cittadina catalana del Golfo del corallo.



Il fattore campo potrebbe fornire ai velisti locali un significativo vantaggio e buone possibilità di conquistare titoli che nell’immaginario collettivo, riguardando l’isola del vento e della vela, assumono un valore speciale e conferiscono ai vincitori un prestigio indiscusso. Ma non sarà facile, perché a contenderli arriveranno ad Alghero le barche più veloci e gli equipaggi più agguerriti, ai vertici della Ranking list delle regate di ammissione disputate nei campionati delle aree di Cagliari-Golfo degli Angeli, Olbia e Santa Teresa di Gallura.



Il Trofeo Nuova Capolino apre le sfide, che proseguiranno domenica 20 maggio, con il Trofeo Onda blu-ottavo Memorial Marco Caula; sabato 2 e domenica 3 giugno, con il terzo Trofeo Alberto De Paolini (a Stintino); domenica 24 giugno, con la 15esima edizione del Trofeo Maci; domenica 29 luglio, con il Trofeo Airc-sesto Memorial Giampaolo Plaisant; sabato 8 settembre, l'Alghero-Bosa, con il Trofeo Base nautica Usai; il giorno dopo, viaggio opposto, Bosa-Alghero, ancora con il Trofeo Base nautica Usai. Vento de l'Alguer si concluderà domenica 30 settembre, con l'ottava ed ultima prova, il Trofeo Memorial Giuseppe Freschi, giunto alla seconda edizione.