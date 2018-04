Condividi | Red 9:34 È la proposta lanciata dal consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, durante la conferenza su “Giovani eredi e innovatori per essere protagonisti della storia”, svoltasi domenica ad Alghero, in occasione della conferenza di apertura della Settimana di cultura per lo sviluppo e l’ambiente «Un assessorato regionale per le Politiche giovanili»



ALGHERO - «Un assessorato regionale per le Politiche giovanili». È la proposta lanciata dal consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, durante la conferenza su “Giovani eredi e innovatori per essere protagonisti della storia”, svoltasi lunedì ad Alghero, in occasione della conferenza di apertura della Settimana di cultura per lo sviluppo e l’ambiente. Le politiche regionali sui giovani oggi soffrono della disarticolazione delle azioni intraprese nel settore. Necessitano tempi molto rapidi per le procedure di finanziamento delle imprese giovanili. I giovani devono essere messi in condizione di non dover scappare dalla Sardegna. Vi sono consistenti risorse (specie quelle di provenienza europea) rimaste ancora inutilizzate, soprattutto per il comparto giovanile.



Ma altro problema cruciale che si riflette negativamente contro il futuro dei giovani è quello della condizione di insularità, causa di gravi diseconomie che rendono ogni iniziativa imprenditoriale in continuo e cronico affanno. Anche l’assessore al Bilancio Gavino Tanchis, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, ha voluto sottolineare che la condizione di insularità penalizza fortemente il sistema relazionale dei giovani verso l’Italia ed gli stessi Paesi esteri. Rimane comunque fiducioso nelle prospettive di sviluppo locale dove la predisposizione del Piano urbanistico comunale sarà la vera scelta strategica per il lavoro dei prossimi vent'anni.



I lavori della Settimana di cultura per lo sviluppo e l'ambiente proseguono oggi (martedì), sempre alla Torre Sulis, con Francesco Belletti e Silvia Righini, che parleranno delle "Relazioni familiari nell'era delle reti digitali". Intanto, la mostra collettiva dei pittori Angelo Caneo, Mena Mura, Cici Peis, Enrico Pinna e Sergio Serratrice prosegue tutti i giorni, fino a mercoledì 25 aprile.