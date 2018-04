Santa Teresa di Gallura: 49enne in manette

14/4/2018 Sassari: spacciatore in manette Ieri mattina, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 22enne nigeriano, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 44grammi di eroina, suddivisa in un ovulo in cellophane pressato trovato in una valigia ed altri ventitre piccoli involucri in cellophane, pronti per essere immediatamente smerciati, trovati in un pacchetto di sigarette nascosto in un cuscino