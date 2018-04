Condividi | Red 19:41 Ieri, la squadre che partecipa alla serie C femminile ha perso 3-1 sui campi dello Sporting Ct Quartu. Nei campionati giovanili, l´Under 16 femminile sbanca per 0-3 Bono, mentre l´Under 12 maschile cede 1-2 in casa contro il Tc Porto Torres Domenica in chiaroscuro per il Tc Alghero



ALGHERO - Domenica in chiaro scuro per il Tc Alghero, che nei match in programma ha raccolto una vittoria e due sconfitte. Ieri, la squadre che partecipa alla serie C femminile ha perso 3-1 sui campi dello Sporting Ct Quartu.



Nei campionati giovanili, l'Under 16 femminile sbanca per 0-3 Bono, mentre l'Under 12 maschile cede 1-2 in casa contro il Tc Porto Torres. Turno di riposo, invece, per l'Under 14 maschile.



Nel prossimo fine settimana, parte anche la serie D. Sabato 21 aprile, le squadre giovanili algheresi saranno di scena in casa contro il Tc Nuoro (U16 femminile), Tc Milano 26 Sassari (U14 maschile) e Tc Palau (U12 maschile). La C femminile vedrà òe algheresi ospitare il Tc Assemini, mentre sono tre le compagini algheresi di scena nella D: la D1 maschile esordirà sui campi del Tc Terranova Olbia, la D4 ospiterà a Maria Pia il Tc Telti, come la D2 femminile, che riceverà la visita del Tc Stintino.



