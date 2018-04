Condividi | Red 12:31 Domani, porte aperte nella Clinica di Psichiatria dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari Terza giornata nazionale della salute della donna



SASSARI - Ci sarà anche Sassari alla terza giornata nazionale della salute della donna, in programma in tutta Italia da ieri (lunedì) a domenica 22 aprile. In quelle date, saranno oltre 180 gli ospedali della rete “Bollini rosa” che apriranno le loro porte alla cittadinanza. E tra questi anche la Clinica di Psichiatria dell'Aou di Sassari, nel complesso di San Camillo, che accoglierà i cittadini nella giornata di domani, mercoledì 18 aprile.



Ad organizzare la terza edizione dell’(H) Open week è Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L'obiettivo è promuovere l’informazione ed i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Questa settimana, attraverso oltre 180 ospedali Bollini rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito di quindici aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia ed ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza.



Nella Clinica di Psichiatria a San Camillo, gli operatori dedicheranno la mattinata di mercoledì alla comunicazione ed alla divulgazione dei servizi sulla prevenzione e cura delle malattie delle donne. «In particolare – spiega Liliana Lorettu, direttore della Clinica – parleremo della depressione nella donna e della depressioni in gravidanza e nel post partum. Luogo di incontro, dalle 10.30 alle 13.30, sarà la biblioteca della Clinica». L'incontro è aperto alla popolazione e non è necessaria la prenotazione.