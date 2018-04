Condividi | Red 21:18 Domani pomeriggio, nella Sala Giunta del Comune di Ottana si terrà l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna Cal: martedì l´Ufficio di Presidenza



OTTANA – Domani, martedì 17 aprile, alle 16.30, nella Sala Giunta del Comune di Ottana si terrà l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna. Una scelta non casuale quella della sede dell’incontro: l’organo istituzionale che rappresenta i sindaci della Sardegna in Regione intende in questo modo esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti del collega Franco Saba, sindaco di Ottana e membro del Cal, che nei giorni scorsi ha annunciato le proprie dimissioni e quelle della Giunta come gesto estremo davanti alle mancate risposte di regione e stato sulla crisi del comparto industriale.



«Questioni come quella dell’area industriale di Ottana e il grave indebitamento dei Comuni della Sardegna devono diventare prioritarie nell’agenda politica della Giunta e del Consiglio regionale. Gli Enti locali sono allo stremo, le poche risorse a disposizione e la grave esposizione debitoria dei nostri Comuni non ci consentono di dare le risposte che i cittadini si aspettano ogni giorno», ha dichiarato il presidente del Consiglio delle Autonomie locali Andrea Soddu.





«Siamo solidali con Franco Saba e la sua Giunta ed è per questo che domani ci riuniremo a Ottana per l’Ufficio di Presidenza, è il nostro modo per stare vicini al nostro collega e per mostrare quell’unità di intenti in una fase molto delicata per tutte le nostre comunità. Alle dimissioni preferiamo la responsabilità e le azioni di governo. La crisi dell’industria e le questioni legate all’indebitamento dei comuni saranno tra i temi che affronteremo domani. Attendiamo segnali concreti dalla regione, queste non possono essere solo le nostre battaglie», ha concluso Soddu. Tra i punti all’ordine del giorno della riunione di domani anche le linee direttive programmatiche del Cal per il triennio 2018-2020, la programmazione delle attività legate a Focus Europe e l’organizzazione di un seminario sulle terre civiche.



