Questa mattina, il sindaco di Sassari ha incontrato il nuovo questore a Palazzo Ducale, ricordando la necessaria e costante collaborazione che contraddistingue i rapporti tra l'Amministrazione comunale, la Questura e tutte le Forze dell'ordine presenti sul territorio Nicola Sanna incontra Diego Buso



SASSARI - Primo incontro per Nicola Sanna e Diego Buso. Questa mattina (lunedì), il sindaco di Sassari ha ricevuto a Palazzo Ducale il nuovo questore.



Nel dare il benvenuto, il primo cittadino ha ricordato la necessaria e costante collaborazione che contraddistingue i rapporti tra l’Amministrazione comunale, la Questura e tutte le Forze dell’ordine presenti sul territorio. «Garantire la sicurezza alle cittadine e ai cittadini di Sassari - ha commentato Sanna - è sempre stata una delle priorità delle istituzioni locali. L’amministrazione non può che confermare il dialogo con gli altri attori del territorio».



