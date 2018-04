Condividi | Red 15:34 Angela Lobrano è stata eletta all´uninimità nuovo segretario generale della categoria della Uil che associa lavoratori autonomi, atipici, con partite Iva, comunque impegnati in forme di collaborazione flessibile, precaria o a somministrazione UilTemp: è algherese il segretario generale



ALGHERO – L'algherese Angela Lobrano è il nuovo segretario generale della Sardegna, la categoria della Uil che associa lavoratori autonomi, atipici, con partite iva, comunque impegnati in forme di collaborazione flessibile, precaria o a somministrazione. Lobrano è stata eletta all’unanimità dalle delegate e dai delegati di tutti i territori della Sardegna, a conclusione del congresso regionale svoltosi a Cagliari.



Erano presenti il segretario generale della Uiltemp nazionale Lucia Grassi, il segretario generale della Uil sarda Maria Francesca Ticca ed il commissario della segreteria nazionale Uiltemp Giancarlo Mattone. Nel suo primo intervento da segretario regionale, Angela Lobrano ha posto in evidenza la necessità che il sindacato parli di più ai giovani, che dia valore al lavoro e dignità alle persone.



«Abbiamo potuto realizzare il nostro progetto, perché abbiamo avuto forza nell’affrontare vertenze che sembravano irrisolvibili e nell’impegno che ci contraddistingue per portare avanti iniziative di difficile soluzione sempre con moderazione e trasparenza. Scegliere di aderire ad una organizzazione sindacale quale la Uil, è testimonianza di una volontà per lavorare e collaborare con altri affinché i diritti fondamentali vengano riconosciuti a tutti senza che nessuno venga escluso», ha dichiarato la neosegretaria.



