Operazione antidroga a Cagliari

CAGLIARI – Nel fine settimana, durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari e della Tenenza di Muravera, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi. A Cagliari, nel corso di un posto di controllo effettuato sul lungomare Poetto, i finanzieri hanno scoperto un 32enne in possesso di 0,6grammi di hashish.



Sempre a Cagliari, nella stazione ferroviaria, i militari hanno individuato un 44enne in possesso di 1,5grammi di hashish e di tre spinelli. Lungo le vie della movida del capoluogo, le Fiamme gialle hanno fermato un 47enne ed un 18enne in possesso, rispettivamente, di 4 ed un grammo di hashish.



Inoltre, l'azione dei finanzieri si è concentrata anche all'interno del quartiere cagliaritano di Sant'Elia dove, nel corso di una perquisizione domiciliare, venivano trovati 31,7grammi di cocaina (suddivisa in tredici involucri), 3grammi di eroina, 11grammi di marijuana, 133 semi di marijuana, nove piantine di marijuana ed un bilancino di precisione. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e mentre per le prime quattro persone è scattata la segnalazione alla Prefettura, per l'ultimo è stata presentata denuncia alla locale Autorità giudiziaria.