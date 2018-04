Condividi | M.V. 12:35 Seppur in accordo col vettore austriaco con base a Vienna, si tratterà di una novità assoluta per l'operatività del colosso irlandese low cost sul Costa Smeralada, che fino ad oggi aveva volato soltanto su Alghero e Cagliari Laudamotion, da Olbia decolla Ryanair



OLBIA - Decolla Laudamotion, la compagnia aerea austriaca nata come "Niki Air" dall’ex campione di Formula Uno Niki Lauda, passata nel gruppo di "Air Berlin" e poi ristabilita a Vienna con un nuovo marchio dopo il collasso della società tedesca con il 25% di quote di Ryanair che potrebbero salire al 75% nei prossimi mesi. Tariffe elevate e molta concorrenza ma non sulla Sardegna.



Tra le varie rotte in attivazione in Europa, infatti, "Laudamotion" aprirà una tratta bisettimanale estiva da Olbia per Zurigo, operativa dal 20 giugno al 27 ottobre il mercoledì e il sabato. In attesa di ampliare la flotta oggi costituita unicamente da alcuni Airbus A320, la rotta sarà operata dalla low cost Ryanair su Boeing 737.



