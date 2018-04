Condividi | Red 11:42 Proseguono senza sosta le azioni della Commissione regionale per le Pari opportunità volte all’intitolazione di luoghi di ritrovo pubblici a favore delle vittime di violenza in Sardegna. Giovedì sera, a prevista l´intitolazione di una piazza ad Isabelle Vanbelle A Loiri, una piazza per Isabelle



LOIRI PORTO SAN PAOLO - Proseguono senza sosta le azioni della Commissione regionale per le Pari opportunità volte all'intitolazione di luoghi di ritrovo pubblici a favore delle vittime di violenza in Sardegna. Dopo la recente dedica della sede della Commissione alla memoria di Dina Dore e l'apposizione di una targa nel parco giochi di Tortolì, dedicata a Carlotta e Daniela (le due sorelline di sette e nove anni uccise dal proprio padre), giovedì 19 aprile, alle 18.30, sarà la volta di Loiri Porto San Paolo, che intitolerà la piazza antistante il municipio ad Isabelle Vanbelle, vittima di femminicidio nel 2005. «Il progetto – sottolineano dalla Commissione regionale delle pari opportunità - si inserisce nelle attività tese alla sensibilizzazione delle comunità nei territori verso il fenomeno della violenza di genere affinché le comunità si interroghino ed isolino senza giustificazionismi, chi della violenza ne fa il proprio linguaggio».