Posada: riparazione dell’acquedotto

POSADA - Per domani, martedì 17 aprile, le squadre di Abbanoa effettueranno un intervento di riparazione dell'acquedotto in Via Vittorio Veneto, a Posada. Durante i lavori, che saranno effettuati tra le 8 e le 16, sarà necessario sospendere l'erogazione nel centro abitato di Posada ed a Sas Murtas, a Budoni (nelle frazioni di Tamarispa, Solità, San Lorenzo, S'Iscala, Tanaunella, Muriscuvò, Berruiles, Nuditta, San Pietro, Lutturai e Luttuni, Li Troni, Maiorca, Franculacciu, Schifoni e Stazzu Bruciatu), a San Teodoro (nelle frazioni di Silimini, La Patimedda Monneddu, Budditogliu, Straulas, Muntiggiu di la Pietra, Badualga, Terrapadedda, Stazzu di Mezzo, Suaredda di Supra, L'Alzoni, Li Teggi e Lu Lioni). Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.