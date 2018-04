Condividi | Red 19:48 Nel match valido per la 31esima giornata del girone G del campionato di Lega nazionale dilettanti, i sassaresi passano grazie alle reti di Usai nel primo tempo e Scanu nel finale Serie D: vittoria casalinga per il Latte Dolce



SASSARI – Vittoria casalinga per il Latte Dolce, che batte 2-1 l'Atletico al Vanni Sanna. Nel match valido per la 31esima giornata del girone G del campionato di Lega nazionale dilettanti, i sassaresi passano grazie alle reti di Usai nel primo tempo e Scanu nel finale. Utile solo ai fini statistici il gol ospite di Tortolano.



PRIMO TEMPO. Al 4', Di Emma prova a sfruttare lo stacco di testa su corner da destra, ma la palla è fuori. Un minuto dopo, Nota fa un doppio miracolo, in rapidissima successione, sul tiro di Bianchi e poi su Usai: il tiro di Delizos finisce alto. Contu gioca bene a sinistra, la difesa dell'Atletico libera in angolo. Buona iniziativa anche per Nanni, ma il traversone si spegne in fallo laterale. Al 20', lo sforzo ripaga i biancocelesti: Nota stavolta para, ma non trattiene, la palla resta lì e capitan Usai insacca. Dopo un fallo non fischiato su Bianchi, Nanni mette in mezzo per Tornatore che, di testa, non inquadra lo specchio della porta. Al 37', è spalla a spalla fra Cabeccia e il numero 8 avversario: Rocchi va a terra e Lingamoorthy indica il dischetto. Batte Nanni, che però spara alla stelle. Ammonito Rizzi. L'arbitro concede un minuto di recupero e si va negli spogliatoi sull'1-0.



SECONDO TEMPO. Subito Delizos pericoloso, ma Nota si salva in corner. Nanni tenta il colpo a effetto, ma sbaglia completamente la mira, Dentro Demartis per Delizos al 63'. Due minuti dopo, Pittalis impegnato in corner. Al 67', Pittalis, dopo lungo batti e ribatti, salva su Bacchi da posizione ravvicinata. Dentro Carpentieri per Contu al 69'. Due minuti dopo, Bianchi lancia l'ennesimo arrembaggio, allaga per Demartis che arriva sul fondo, mette in mezzo e centra il palo, Usai prova il tap-in, ma la difesa si salva in qualche modo. Capovolgimento di fronte e Atletico pericoloso, ci prova Scanu ma senza fortuna, poi anche Demartis, ma la girata termina a lato. Gli ospiti non mollano, Bacchi arriva sul traversone dalla sinistra, ma manda fuori di testa. Usai sostituito da Scognamillo a quattro minuti dalla fine. Due minuti dopo, Scanu trova il raddoppio con un pallonetto che Nota riesce solo a sfiorare: 2-0. Una manciata di secondi dopo, Tortolano accorcia le distanze. L'arbitro concede 4' di recupero. L'Atletico ci prova, ma il Sassari Latte Dolce resiste e mette in cassaforte tre punti pesanti.



SASSARI LATTE DOLCE-ATLETICO 2-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Pittalis, Daga, Ravot, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Marcangeli, Scanu (46'st Masala), Delizos (18'st Demartis), Usai (41'st Scognamillo), Contu (24'st Carpentieri). Allenatore Massimiliano Paba.

ATLETICO: Nota, Pompei (18' Bacchi), Sevieri, Campanella (31'st Massella), Nanni, Rocchi, Tornatore, D'Andrea (8'st Contucci), Di Emma, Rizzi, Sabatino (15'st Tortolano). Allenatore Raffaele Scudieri.

ARBITRO: Senthuran Lingamoorthy di Genova.

RETI: 20' Usai, 43'st Scanu, 44'st Tortolano.



