Condividi | Red 18:06 Netto successo per 52-12 del XV algherese, che sul manto erboso di Maria Pia non da scampo allo Chef Piacenza e continua la sua rincorsa verso la vetta: riscavalcato Biella, ora è seconda Rugby: vittoria con bonus per l´Amatori Alghero



ALGHERO – Vittoria netta e cinque punti utilissimi per la classifica nella domenica dell'Amatori Alghero, che nel match valido per il girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby, batte 52-12 lo Chef Piacenza. Sfida senza storia sul manto erboso di Maria Pia, con sei mete algheresi già nel primo tempo, concluso sul 38-0.



In meta nella prima frazione di gioco per tre volte Armani (tutte trasformate da Anversa, al 7', al 24' ed al 33'), Ceglia al 20', Bortolussi al 37' e Pesapane allo scadere (Anversa trasforma). Al 40', cartellino rosso per Grandi.



L'avvio della ripresa non muta il copione, con Armani ancora in meta al 47' (e Anversa trova i pali). Tra il 65' ed il 75', anche Piacenza muove il suo tabellino, con una meta tecnica ed una di Forestelli (con Salaris fuori al 73' per un cartellino giallo). Al minuto 83, giallo anche per Ilie. Tre minuti dopo, la sfida si chiude sul 52-12, con la meta di Serra trasformata da Anversa.



Con questo risultato, l'Amatori risale al secondo posto, visto che nel big match tra Edilnol Biella e Cus Milano, sono stati i lombardi ad imporsi per 21-28. La classifica ora dice: Cus 75, Amatori 73, Biella 72 e Monferrato (vincente per 50-5 sulla Probiotical Amatori Novara) 71.



AMATORI ALGHERO- CHEF PIACENZA 52-12:

AMATORI ALGHERO: Bortolussi (25st Peana), Francesio (11’st Madeddu), Serra, De Jager, Pesapane (8’st Sanciu), Anversa, Armani, Fernandez, Fall, Ceglia, Tevdoradze (1’st Daga), Paco (11’st Delrio), Prette (20’st Ilie), Spirito (20’ Marrosu), Salaris. Coach Marco Anversa.

CHEF PIACENZA: Toscani, Nosotti, Grandi, Sartori, Papamarenghi, Zampedri, Trabacchi, Busato, Vincic, Forestelli, Canderle (32’st Castruccio), Casali, Berzieri (8’st Baccalini), M.Alberti, A.Alberti (8’st Barzan). Coach Sandro Pagani.

PUNTI: 7’ meta Armani, trasforma Anversa; 20’ meta Ceglia; 24’ meta Armani, trasf. Anversa; 33’ meta Armani, trasf. Anversa; 37’ meta Bortolussi; 41’ meta Pesapane, trasf. Anversa; 7’st meta Armani, trasf. Anversa; 25’st meta tecnica Piacenza; 35’st meta Forestelli; 46’st meta Serra, trasf. Anversa. Commenti ALGHERO – Vittoria netta e cinque punti utilissimi per la classifica nella domenica dell'Amatori Alghero, che nel match valido per il girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby, batte 52-12 lo Chef Piacenza. Sfida senza storia sul manto erboso di Maria Pia, con sei mete algheresi già nel primo tempo, concluso sul 38-0.In meta nella prima frazione di gioco per tre volte Armani (tutte trasformate da Anversa, al 7', al 24' ed al 33'), Ceglia al 20', Bortolussi al 37' e Pesapane allo scadere (Anversa trasforma). Al 40', cartellino rosso per Grandi.L'avvio della ripresa non muta il copione, con Armani ancora in meta al 47' (e Anversa trova i pali). Tra il 65' ed il 75', anche Piacenza muove il suo tabellino, con una meta tecnica ed una di Forestelli (con Salaris fuori al 73' per un cartellino giallo). Al minuto 83, giallo anche per Ilie. Tre minuti dopo, la sfida si chiude sul 52-12, con la meta di Serra trasformata da Anversa.Con questo risultato, l'Amatori risale al secondo posto, visto che nel big match tra Edilnol Biella e Cus Milano, sono stati i lombardi ad imporsi per 21-28. La classifica ora dice: Cus 75, Amatori 73, Biella 72 e Monferrato (vincente per 50-5 sulla Probiotical Amatori Novara) 71.AMATORI ALGHERO: Bortolussi (25st Peana), Francesio (11’st Madeddu), Serra, De Jager, Pesapane (8’st Sanciu), Anversa, Armani, Fernandez, Fall, Ceglia, Tevdoradze (1’st Daga), Paco (11’st Delrio), Prette (20’st Ilie), Spirito (20’ Marrosu), Salaris. Coach Marco Anversa.CHEF PIACENZA: Toscani, Nosotti, Grandi, Sartori, Papamarenghi, Zampedri, Trabacchi, Busato, Vincic, Forestelli, Canderle (32’st Castruccio), Casali, Berzieri (8’st Baccalini), M.Alberti, A.Alberti (8’st Barzan). Coach Sandro Pagani.PUNTI: 7’ meta Armani, trasforma Anversa; 20’ meta Ceglia; 24’ meta Armani, trasf. Anversa; 33’ meta Armani, trasf. Anversa; 37’ meta Bortolussi; 41’ meta Pesapane, trasf. Anversa; 7’st meta Armani, trasf. Anversa; 25’st meta tecnica Piacenza; 35’st meta Forestelli; 46’st meta Serra, trasf. Anversa.