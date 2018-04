Condividi | A.S. 20:00 In libreria il libro di Guido Sari "Il catalano di Alghero: una lingua a rischio d´estinzione", Edicions de l´Alguer. Il volume si interroga sul regresso d´uso che colpisce il catalano di Alghero Algherese a rischio: Guido Sari in libreria



ALGHERO - E' da ieri in libreria il libro di Guido Sari "Il catalano di Alghero: una lingua a rischio d'estinzione", Edicions de l'Alguer. Il volume si interroga sul regresso d'uso che colpisce il catalano di Alghero e sullo scarso interesse istituzionale per una politica linguistica che possa rivitalizzarlo.



Analizza inoltre le conseguenze del processo di sostituzione linguistica, iniziato con l'uscita della città dall'orbita politico-culturale catalana e rafforzatosi con il prevalere dell'egemonia dell'italiano, mettendo in evidenza le pressioni del contesto culturale. Il saggio affronta alcuni temi fondamentali vincolati alla lingua come per esempio i pregiudizi, che ancora ai nostri giorni colpiscono le lingue minorizzate.



E ancora, il sentimento indentitario sempre più indebolito da condizionamenti culturali; l'atteggiamento delle istituzioni; i tentativi di arrivare a una codificazione della varietà algherese, al fine di liberarla dalla sua condizione di parlata quasi esclusivamente orale. E poi la conflittualità con altre lingue minoritarie in contatto e infine un'indagine statistica per conoscere la percezione che i parlanti hanno dello stato attuale della propria lingua.