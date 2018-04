video Condividi | S.O. 18:18 Meno riconoscimenti dello scorso anno che ha avuto la Sardegna e Alghero in particolare sede della manifestazione (44 medaglie in tutto) ma con un incremento di ori. Le immagini Grenaches du Monde 2018: le medaglie



ALGHERO - Si è concluso sabato a Gandesa, in Spagna nella provincia di Tarragona, il concorso internazionale enologico Grenaches du Monde con un interessante bottino di medaglie da parte dei vignaioli sardi. Meno dello scorso anno che ha avuto la Sardegna e Alghero in particolare sede della manifestazione (44 medaglie in tutto) ma con un leggero incremento di ori.



Le medaglie d'oro. Inu 2014 Cantina Contini di Cabras; Anghelu Ruju 2006 Sella&Mosca Alghero; Anghelu Ruju 2005 Sella&Mosca Alghero; Anzenas 2015 Cantine di Dolianova; Cannonau di Sardegna 2016 Olianas Cannonau doc; Rosato Surrau Cannonau Su'entu 2016; Se'entu Sanluri Corrasi 2012; Cantina sociale Oliena Fola 2015, Siddura Istimau 2016; Azienda Montisci Gianluigi Maimone 2016 Cantina della Vernaccia di Oristano; Mamuthones 2015 Azienda Giuseppe Sedilesu. Commenti ALGHERO - Si è concluso sabato a Gandesa, in Spagna nella provincia di Tarragona, il concorso internazionale enologico Grenaches du Monde con un interessante bottino di medaglie da parte dei vignaioli sardi. Meno dello scorso anno che ha avuto la Sardegna e Alghero in particolare sede della manifestazione (44 medaglie in tutto) ma con un leggero incremento di ori.Le medaglie d'oro. Inu 2014 Cantina Contini di Cabras; Anghelu Ruju 2006 Sella&Mosca Alghero; Anghelu Ruju 2005 Sella&Mosca Alghero; Anzenas 2015 Cantine di Dolianova; Cannonau di Sardegna 2016 Olianas Cannonau doc; Rosato Surrau Cannonau Su'entu 2016; Se'entu Sanluri Corrasi 2012; Cantina sociale Oliena Fola 2015, Siddura Istimau 2016; Azienda Montisci Gianluigi Maimone 2016 Cantina della Vernaccia di Oristano; Mamuthones 2015 Azienda Giuseppe Sedilesu. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV