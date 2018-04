Condividi | Red 17:11 Sabato pomeriggio sono stati eletti Tommaso Cuomo, Maria Giuseppina Di Maio, Mario Fois, Luigi Frianu, Antonio Gianorso, Maria Ausilia Loddo, Giuseppe Meloni, Fabio Saba e Pier Luigi Sarria Nuovo Direttivo per il CdQ Pivarada



ALGHERO - Si è tenuta sabato pomeriggio l'Assemblea generale del Quartiere Pivarada, nel corso della quale il presidente uscente ha relazionato i presenti sull'attività dello triennio appena concluso. Sono state presentate diverse istanze e segnalazioni all'Amministrazione comunale. «Qualcuna è stata risolta, ma per le altre non si è avuta risposta, seppure negativa. Ciò non favorisce il dialogo e la collaborazione»”, è stato detto durante la riunione, notando e rimarcando l'assenza dell'Amministrazione comunale all'Assemblea. Dopo gli interventi dei presenti, che hanno segnalato delle problematiche da portare a risoluzione ed anche richiesto maggiore incisività da parte del Direttivo e dell'Amministrazione comunale, si è passati all'approvazione del consuntivo economico 2017.



A seguire, si è proceduto all'elezione dei componenti iel Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri. Eletti quali componenti del Direttivo Tommaso Cuomo, Maria Giuseppina Di Maio, Mario Fois, Luigi Frianu, Antonio Gianorso, Maria Ausilia Loddo, Giuseppe Meloni, Fabio Saba e Pier Luigi Sarria. Per il Collegio dei probiviri, sono stati eletti Giuseppina Fatima Fara, Gavino Manca e Antonio Michele Sotgiu. Il Consiglio direttivo sarà convocato a breve per eleggere al proprio interno il presidente, attribuire gli incarichi e pianificare l'attività.



«Confidiamo nella collaborazione degli abitanti e esercenti del quartiere nel segnalarci le problematiche, magari anche indicandone una via di soluzione, fornire proposte e supportare l'attività del Direttivo nel confrontarsi con l'Amministrazione comunale. Singolarmente abbiamo poca forza e ascolto – hanno sottolineato in conclusione i presenti - insieme abbiamo maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi che stanno a cuore al nostro quartiere».