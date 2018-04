Condividi | Red 16:58 Gli uomini di coach Zare Markovski si impongono sulla The Flexx Pistoia per 69-80 nel lunch match valido per l´11esima giornata del girone di ritorno della Lba Basket: il Banco espugna il PalaCarrara



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari torna a sorridere e conquista la sfida dell’11esima giornata del girone di ritorno del campionato Lba espugnando il PalaCarrara, tana della The Flexx Pistoia. Zare Markovski manda in campo Bostic, Bamforth, Jones, Stipcevic e Polonara, coach Esposito risponde con Laquintana, Mian, Gaspardo, Moore e Ivanov.



I padroni di casa partono forte piazzando un break con Dejan Ivanov di 7-2: a rompere il ghiaccio per gli isolani è Bamforth. Botta e risposta dall’arco tra Bostic e Ivanov, il duello di ripete tra Mian e Bamforth. Pistoia vola fino a +12 con Magro, Hatcher negli ultimi possessi accorcia (28-19). Polonara e Tavernari aprono le danze nella seconda frazione: il giocatore brasiliano infila la bomba del -4. Ma Pistoia risponde con un break di 10-2 con Gaspardo, McGee, Moore e Magro. Bamforth ferma l’emorragia: in chiusura di primo tempo, i sassaresi firmano un parziale di 7punti, che li riporta in partita. Mian dalla lunetta chiude il secondo quarto 40-32.



Al rientro dall’intervallo lungo, la Dinamo alza la testa e trova in Hatcher punti e leadership per invertire l’inerzia del match. I biancoblu entrano in campo con il fuoco negli occhi e bombardano con Bostic e Polonara. Hatcher suona la carica ai suoi: Jones e Bostic siglano il -1, poi l’ex Partizan prende per mano la squadra e, con un parziale di 11punti (tre bombe e un canestro dalla media), firma sorpasso e scrive il +8. Il canestro and one di Gaspardo chiude la terza frazione sul 56-61. È un super Polonara, determinante su ambo i lati del campo, ad aprire l’ultimo quarto: l’alleyoop tra Bamforth e Jones fotografa l’energia e la voglia di riscatto degli isolani. La bomba di Polonara sigla il +12. Gaspardo, Laquintana e Moore accorciano, i sassaresi rispondono con Bostic dalla lunga distanza e Bamforth in lunetta. La quinta infrazione condanna Polonara alla panchina, Gaspardo accorcia per i suoi. Planinic e Bostic infilano i liberi che mettono in cassaforte la vittoria: la Dinamo torna a sorridere ed espugna il PalaCarrara. Il match finisce 69-80.



Markovski commenta a caldo la vittoria dei suoi, la prima sulla panchina biancoblu: «Sono contento della risposta dei miei dopo una settimana di ottimo lavoro in ritiro. All’inizio, abbiamo patito una Pistoia molto concentrata e i problemi di falli dei lunghi ci hanno un po’ distratto. Nel secondo tempo, siamo riusciti a difendere meglio riducendo le percentuali al tiro di Pistoia. Aumentare l’intensità difensiva è stato determinante e ci ha permesso di cambiare l’inerzia del match, in attacco abbiamo trovato punti importantissimi da Hatcher, quei suoi canestri sono stati decisivi. Siamo poi stati bravi a tenere i nervi saldi e portare a casa la partita».



THE FLEXX PISTOIA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 69-80:

THE FLEXX PISTOIA: Della Rosa 4, McGee 10, Barbon, Mian 10, Gaspardo 13, Onuoha, Querci, Bond, Magro 5, Moore 12, Ivanov 9. Coach Vincenzo Esposito.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu, Bostic 16, Bamforth 14, Planinic 4, Devecchi, Pierre, Jones 7, Stipcevic 3, Hatcher 20, Polonara 13, Picarelli, Tavernari 3. Coach Zare Markovski.

PARZIALI: 28-19, 40-32, 56-61. Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari torna a sorridere e conquista la sfida dell’11esima giornata del girone di ritorno del campionato Lba espugnando il PalaCarrara, tana della The Flexx Pistoia. Zare Markovski manda in campo Bostic, Bamforth, Jones, Stipcevic e Polonara, coach Esposito risponde con Laquintana, Mian, Gaspardo, Moore e Ivanov.I padroni di casa partono forte piazzando un break con Dejan Ivanov di 7-2: a rompere il ghiaccio per gli isolani è Bamforth. Botta e risposta dall’arco tra Bostic e Ivanov, il duello di ripete tra Mian e Bamforth. Pistoia vola fino a +12 con Magro, Hatcher negli ultimi possessi accorcia (28-19). Polonara e Tavernari aprono le danze nella seconda frazione: il giocatore brasiliano infila la bomba del -4. Ma Pistoia risponde con un break di 10-2 con Gaspardo, McGee, Moore e Magro. Bamforth ferma l’emorragia: in chiusura di primo tempo, i sassaresi firmano un parziale di 7punti, che li riporta in partita. Mian dalla lunetta chiude il secondo quarto 40-32.Al rientro dall’intervallo lungo, la Dinamo alza la testa e trova in Hatcher punti e leadership per invertire l’inerzia del match. I biancoblu entrano in campo con il fuoco negli occhi e bombardano con Bostic e Polonara. Hatcher suona la carica ai suoi: Jones e Bostic siglano il -1, poi l’ex Partizan prende per mano la squadra e, con un parziale di 11punti (tre bombe e un canestro dalla media), firma sorpasso e scrive il +8. Il canestro and one di Gaspardo chiude la terza frazione sul 56-61. È un super Polonara, determinante su ambo i lati del campo, ad aprire l’ultimo quarto: l’alleyoop tra Bamforth e Jones fotografa l’energia e la voglia di riscatto degli isolani. La bomba di Polonara sigla il +12. Gaspardo, Laquintana e Moore accorciano, i sassaresi rispondono con Bostic dalla lunga distanza e Bamforth in lunetta. La quinta infrazione condanna Polonara alla panchina, Gaspardo accorcia per i suoi. Planinic e Bostic infilano i liberi che mettono in cassaforte la vittoria: la Dinamo torna a sorridere ed espugna il PalaCarrara. Il match finisce 69-80.Markovski commenta a caldo la vittoria dei suoi, la prima sulla panchina biancoblu: «Sono contento della risposta dei miei dopo una settimana di ottimo lavoro in ritiro. All’inizio, abbiamo patito una Pistoia molto concentrata e i problemi di falli dei lunghi ci hanno un po’ distratto. Nel secondo tempo, siamo riusciti a difendere meglio riducendo le percentuali al tiro di Pistoia. Aumentare l’intensità difensiva è stato determinante e ci ha permesso di cambiare l’inerzia del match, in attacco abbiamo trovato punti importantissimi da Hatcher, quei suoi canestri sono stati decisivi. Siamo poi stati bravi a tenere i nervi saldi e portare a casa la partita».THE FLEXX PISTOIA: Della Rosa 4, McGee 10, Barbon, Mian 10, Gaspardo 13, Onuoha, Querci, Bond, Magro 5, Moore 12, Ivanov 9. Coach Vincenzo Esposito.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu, Bostic 16, Bamforth 14, Planinic 4, Devecchi, Pierre, Jones 7, Stipcevic 3, Hatcher 20, Polonara 13, Picarelli, Tavernari 3. Coach Zare Markovski.PARZIALI: 28-19, 40-32, 56-61.