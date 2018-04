Condividi | Red 22:26 Domani sera, al Teatro Casa della cultura, è in programma la replica di “Nata Femmina”, nell´ambito della rassegna “Non ci resta che ridere”, a cura di Abaco Teatro Il Teatro d´Inverno sul palco di Monserrato



ALGHERO – Domani, domenica 15 aprile, alle 20, al Teatro “Casa della cultura” di Monserrato, è in programma la replica di “Nata Femmina”, nell'ambito della rassegna “Non ci resta che ridere”, a cura di Abaco Teatro. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatro d'Inverno di Alghero, ha debuttato nell’ambito della rassegna “Cantami, o Diva” realizzata in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero, in occasione della “Festa della Donna” 2018 tenutasi al Teatro Civico di Alghero, dove ha replicato in occasione della Giornata mondiale del teatro, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



L'atto unico propone un percorso tra ironia e quotidianità alla scoperta dell'animo femminile. Cinque donne si raccontano con cinque storie, attraverso uno sguardo critico, forse cinico, e senza dubbio ironico grazie ad una selezione di testi tratti dalle opere di attrici-autrici quali Franca Rame, Lella Costa, Gloria Calderòn Kellet, Azzurra d'Agostino e Serena Dandini.



In scena, Stefania Ambroggi, Maria Antonieta Caria, Elisabetta Dettori, Francesca Dettori e Silvia Ruiu, per la regia di Giuseppe Ligios e con musiche eseguite dal vivo a cura di Daniele Barbato Boe e Gianfranco Salvio. Lo spettacolo è realizzato con il contributo della Regione autonoma della Sardegna.



