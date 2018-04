video Condividi | Red 21:11 In serata, una Fiat Punto non avrebbe rispettato lo stop all´ingresso della rotatoria di Maria Pia andando a sbattere contro una Ford che sopraggiungeva. I due autisti, contusi, sono stati accompagnati al Pronto soccorso Scontro nella rotatoria: due algheresi al Pronto soccorso



ALGHERO – Incidente stradale, nella serata di oggi (sabato), nella rotatoria di Via Maria Pia. Da una prima ricostruzione, una Fiat Punto, proveniente da Viale Burruni, non avrebbe rispettato lo stop all'ingresso della rotatoria, andando a sbattere contro una Ford che sopraggiungeva.



Pare che la causa sia l'asfalto reso viscido dalla pioggia, che non avrebbe consentito una frenata precisa alla Punto. Le due ambulanze giunte sul posto hanno prestato le prime cure ai due conducenti che, contusi, sono poi stati accompagnati al locale Pronto soccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale, che hanno messo in sicurezza la zona ed effettuato i rilievi del caso.