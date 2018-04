Condividi | M.P. 18:38 Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Porto Torres al comandi di Romolo Mastrolia hanno arrestato il 28enne portotorrese Andrea Pintadu poiché responsabile di aver appiccato l’incendio che ha completamente distrutto due autovetture parcheggiate nel quartiere di “Serra li Pozzi” di Porto Torres Tre auto incendiate e 2 rubate: in manette piromane di Porto Torres



PORTO TORRES - Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Porto Torres al comandi di Romolo Mastrolia hanno arrestato il 28enne portotorrese Andrea Pintadu poiché responsabile di aver appiccato l’incendio che ha completamente distrutto due autovetture parcheggiate nel quartiere di “Serra li Pozzi” di Porto Torres. Alle 2 e 10 una chiamata al 112 aveva richiesto l’intervento dei carabinieri in via dei Ginepri perché le fiamme avevano avvolto due automobili, come ogni giorno, ferme in sosta nella zona residenziale. Una volta messa in sicurezza l’area i militari hanno sentito le versioni di due giovani passanti che, con grande senso civico, hanno atteso che giungessero sul posto i soccorsi e poi confermato di aver visto il malvivente che si allontanava dalle vetture e dalle quali poi partiva il disastroso rogo.



I Carabinieri di Porto Torres facevano partire il piano di ricerche del piromane che, dopo appena un’ora dal primo rogo, veniva rintracciato nella periferia di Sorso dove, dopo aver appiccato un altro incendio ad una vettura che aveva poco prima rubato e che aveva utilizzato per recarsi a Porto Torres, si dava alla fuga per le vie del centro.

Le ricerche del piromane proseguivano per tutta la notte in maniera ininterrotta sino a rintracciarlo nell’abitato di Sennori dove il malvivente vi era giunto dopo aver rubato un’altra vettura che alla vista dei carabinieri abbandonava al centro della strada, dandosi alla fuga a piedi nelle campagne locali.



La battuta ed il rastrellamento condotto dai carabinieri della compagnia di Porto Torres ha dato i suoi frutti quando Pintadu è stato rintracciato mentre tentava di raggiungere la propria abitazione per potersi cambiare gli abiti utilizzati durante i diversi crimini nell’appena trascorsa notte. A nulla sono valse le vane giustificazioni addotte dal giovane portotorrese, ai cui polsi sono scattate le manette e che dovrà rispondere di furto aggravato, incendio e resistenza a p.u..

Nella mattinata odierna il Tribunale di Sassari, in sede di udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto effettuato in flagranza di reato e disposto gli arresti domiciliari per il giovane malvivente. Commenti PORTO TORRES - Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Porto Torres al comandi di Romolo Mastrolia hanno arrestato il 28enne portotorrese Andrea Pintadu poiché responsabile di aver appiccato l’incendio che ha completamente distrutto due autovetture parcheggiate nel quartiere di “Serra li Pozzi” di Porto Torres. Alle 2 e 10 una chiamata al 112 aveva richiesto l’intervento dei carabinieri in via dei Ginepri perché le fiamme avevano avvolto due automobili, come ogni giorno, ferme in sosta nella zona residenziale. Una volta messa in sicurezza l’area i militari hanno sentito le versioni di due giovani passanti che, con grande senso civico, hanno atteso che giungessero sul posto i soccorsi e poi confermato di aver visto il malvivente che si allontanava dalle vetture e dalle quali poi partiva il disastroso rogo.I Carabinieri di Porto Torres facevano partire il piano di ricerche del piromane che, dopo appena un’ora dal primo rogo, veniva rintracciato nella periferia di Sorso dove, dopo aver appiccato un altro incendio ad una vettura che aveva poco prima rubato e che aveva utilizzato per recarsi a Porto Torres, si dava alla fuga per le vie del centro.Le ricerche del piromane proseguivano per tutta la notte in maniera ininterrotta sino a rintracciarlo nell’abitato di Sennori dove il malvivente vi era giunto dopo aver rubato un’altra vettura che alla vista dei carabinieri abbandonava al centro della strada, dandosi alla fuga a piedi nelle campagne locali.La battuta ed il rastrellamento condotto dai carabinieri della compagnia di Porto Torres ha dato i suoi frutti quando Pintadu è stato rintracciato mentre tentava di raggiungere la propria abitazione per potersi cambiare gli abiti utilizzati durante i diversi crimini nell’appena trascorsa notte. A nulla sono valse le vane giustificazioni addotte dal giovane portotorrese, ai cui polsi sono scattate le manette e che dovrà rispondere di furto aggravato, incendio e resistenza a p.u..Nella mattinata odierna il Tribunale di Sassari, in sede di udienza per direttissima, ha convalidato l’arresto effettuato in flagranza di reato e disposto gli arresti domiciliari per il giovane malvivente.