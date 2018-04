video Condividi | A.S. 16:28 La celebre canzone di Giorgio Gaber da il titolo all´installazione urbana creata dallo stilista di Alghero Antonio Marras per la prestigiosa facciata del Teatro Lirico di Milano. Le immagini della conferenza stampa Antonio Marras veste il Teatro Lirico di Milano



ALGHERO - Antonio Marras ha realizzato un abito su misura per il Teatro Lirico di Milano: un'installazione a scala urbana di oltre 500 metri quadrati, come un macro affresco con tre figure in movimento. Il titolo: «Com'è bella la città», chiara la fonte di ispirazione, uno dei grandi successi di Giorgio Gaber. Il progetto è quello di un Cantiere-evento per far dialogare creatività e luoghi unici, segue la passerella del 2017 all'interno del cantiere nel prestigioso teatro chiuso per lavori di restauro da numerosi anni.