Ore 12.35 il volo dei 14 Grifoni

Sono le spettacolari immagini del volo dei dodici grifoni da Alghero, giunti dalla Spagna oltre un anno fa grazie al progetto Life "Under griffon wings". Insieme a loro sono stati rilasciati anche i due grifoni olandesi donati recentemente dalla Zoo Artis di Amsterdam. Gli splendidi esemplari sono usciti dalle gabbie alle ore 12.35 in punto, dopo qualche ora di ambientamento e si spera facciano casa nelle falesie di Punta Cristallo contribuendo a ripopolare l'esigua colonia storica ancora presente all'interno del Parco naturale regionale di Porto Conte.