Due giornate di formazione per iniziare a familiarizzare con il software per la gestione dell´imposta di soggiorno che a Stintino inizierà a essere applicata a partire dal 1° maggio Imposta di soggiorno a Stintino: corsi per operatori



STINTINO – Due giornate di formazione per iniziare a familiarizzare con il software per la gestione dell'imposta di soggiorno che a Stintino inizierà a essere applicata a partire dal 1° maggio. Due giorni, 19 e 23 aprile, che vedranno gli operatori delle strutture ricettive a lezione con gli esperti di Municipia, la ditta che fornirà il programma e che, in collaborazione con l'amministrazione comunale stintinese, ha programmato gli appuntamenti nella sala consiliare.



Gli incontri sono stati previsti per consentire la più ampia partecipazione e si svolgeranno, a gruppi di operatori, il 19 aprile dalle ore 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 e il 23 aprile dalle ore 9 alle 14 e dalle 15 alle 18. Il regolamento sull'imposta di soggiorno, approvato dal consiglio comunale a gennaio, prevede che il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell’imposta sia il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.



Ecco perché l'amminsitrazione guidata dal sindaco Antonio Diana ha pensato di venire incontro ad albergatori, ai villaggi residenziali, ai titolari di case per ferie, di affittacamere, di case e appartamenti per vacanze, di residence, di bed and breakfast, di boat and breakfast, di agriturismi. E ancora a titolari di aree sosta di caravan e autocaravan.

Sarà l'occasione per un approfondimento del regolamento e delle tariffe che sono differenziate per tipologia di struttura ricettiva e per mesi.



Le tariffe. Le strutture ricettive alberghiere che a maggio e a ottobre , a giugno e settembre applicheranno una tariffa di 1 euro a notte a persona, quindi a luglio e agosto di 1,5 euro. Stesse tariffe per gli stessi periodo saranno applicate dalle strutture ricettive extra-alberghiere. Le strutture ricettive come i campeggi, invece, a maggio e ottobre applicheranno una tariffa di 50 centesimi di euro a persona per notte, a giugno e settembre quindi a luglio e agosto di 1 euro.



