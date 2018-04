Condividi | Red 8:27 «A breve l´approvazione in Giunta», ha dichiarato l´assessore regionale dell´Industria Maria Grazia Piras, che venerdì mattina ha illustrato a Cagliari il Piano di riqualificazione e riconversione industriale del sito di Ottana Ottana: il documento per l´Area di crisi complessa



OTTANA - E’ stato illustrato venerdì mattina, a Cagliari, dall’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, il Piano di riqualificazione e riconversione industriale del sito di Ottana, che accompagnerà l’istanza della Regione autonoma della Sardegna al Mise per il riconoscimento di Area di crisi industriale complessa. All’incontro erano presenti amministratori del territorio, a partire dal sindaco di Ottana Franco Saba, rappresentanti sindacali territoriali e regionali e di Confindustria, il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu ed il presidente del Consorzio industriale provinciale Piero Guiso.



«I nostri tecnici hanno preparato il documento – ha premesso l’esponente della Giunta regionale – recependo le proposte arrivate dal territorio e rendendolo completo e pronto per essere presentato al Ministero. Siamo tutti consapevoli delle criticità, ma andiamo avanti partendo dai punti di forza e dai nuclei imprenditoriali che ci sono nell'area di Ottana. L'istanza per il riconoscimento di area di crisi complessa servirá, comunque vada, ad attirare l'attenzione nazionale sul sito».



Nel giro di qualche giorno, il documento sarà aggiornato con alcune integrazioni, quindi verrà portato in Giunta e allegato all'istanza al Mise. «Sappiamo - ha detto l'assessore in chiusura - che non basta l'istanza, dobbiamo da subito costruire altre azioni, partendo, ad esempio, dal rilascio delle aree da parte di Invitalia e portando avanti una forte attività di comunicazione sul territorio, per far conoscere tutti gli strumenti messi a disposizione per rilanciare e avviare l'impresa». Commenti OTTANA - E’ stato illustrato venerdì mattina, a Cagliari, dall’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras, il Piano di riqualificazione e riconversione industriale del sito di Ottana, che accompagnerà l’istanza della Regione autonoma della Sardegna al Mise per il riconoscimento di Area di crisi industriale complessa. All’incontro erano presenti amministratori del territorio, a partire dal sindaco di Ottana Franco Saba, rappresentanti sindacali territoriali e regionali e di Confindustria, il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu ed il presidente del Consorzio industriale provinciale Piero Guiso.«I nostri tecnici hanno preparato il documento – ha premesso l’esponente della Giunta regionale – recependo le proposte arrivate dal territorio e rendendolo completo e pronto per essere presentato al Ministero. Siamo tutti consapevoli delle criticità, ma andiamo avanti partendo dai punti di forza e dai nuclei imprenditoriali che ci sono nell'area di Ottana. L'istanza per il riconoscimento di area di crisi complessa servirá, comunque vada, ad attirare l'attenzione nazionale sul sito».Nel giro di qualche giorno, il documento sarà aggiornato con alcune integrazioni, quindi verrà portato in Giunta e allegato all'istanza al Mise. «Sappiamo - ha detto l'assessore in chiusura - che non basta l'istanza, dobbiamo da subito costruire altre azioni, partendo, ad esempio, dal rilascio delle aree da parte di Invitalia e portando avanti una forte attività di comunicazione sul territorio, per far conoscere tutti gli strumenti messi a disposizione per rilanciare e avviare l'impresa».